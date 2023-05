Ouzbékistan: le président Mirzioïev convoque une présidentielle anticipée

- Publicité-

Suite à l’adoption d’un référendum constitutionnel permettant au président Chavkat Mirzioïev de rester au pouvoir encore plusieurs années, une élection présidentielle anticipée a été convoquée pour le 9 juillet 2023 en Ouzbékistan.

Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev a annoncé ce lundi, la tenue d’une élection présidentielle anticipée pour le 9 juillet 2023, suite à l’adoption d’un référendum constitutionnel lui permettant de prolonger son mandat présidentiel. Cette décision a été prise alors que le pays d’Asie centrale traverse une période de turbulences économiques et politiques.

L’Ouzbékistan est une nation autoritaire qui a été gouvernée par Islam Karimov pendant plus de 25 ans jusqu’à sa mort en 2016, date à laquelle M. Mirzioïev a pris le pouvoir. Depuis sa prise de fonction, il a mis en œuvre des réformes économiques et politiques importantes, mais le pays reste encore très loin des standards internationaux en matière de respect des droits de l’homme et de la démocratie.



Cette annonce d’une élection présidentielle anticipée est perçue comme une tentative de renforcer davantage le pouvoir de M. Mirzioïev. Les opposants au régime craignent que cette élection ne soit qu’une façade démocratique et que le président ne profite de sa position pour étendre son emprise sur le pays. Alors que la communauté internationale suit de près cette situation, il reste à voir comment se déroulera cette élection et si elle marquera un pas vers plus de démocratie en Ouzbékistan.