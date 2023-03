Ousmane Sonko – Macky Sall: un duel qui laisse des traces au Sénégal

Depuis l’arrestation du leader de l’opposition sénégalaise Ousmane Sonko en mars 2021, la tension politique ne cesse de monter dans le pays. Alors que la bataille pour le pouvoir entre Sonko et le président Macky Sall se poursuit, les conséquences de ce duel politique commencent à se faire sentir dans toute la société sénégalaise.

Depuis plusieurs années, Ousmane Sonko est devenu l’un des principaux opposants au président Macky Sall, critiquant régulièrement la corruption et l’injustice sociale dans le pays. L’arrestation de Sonko en mars dernier, suite à des accusations de viol et de trouble à l’ordre public, a été perçue par beaucoup comme une manœuvre politique visant à l’écarter de la course à la présidentielle de 2024.

Cependant, cette arrestation a également provoqué une réaction massive de la population sénégalaise, qui a manifesté en grand nombre pour exiger la libération de Sonko. Ces manifestations ont souvent été marquées par des affrontements avec les forces de l’ordre et ont fait plusieurs morts et blessés.

Face à cette mobilisation populaire, le gouvernement de Macky Sall a été contraint de libérer Sonko sous caution, mais les tensions entre les deux camps ont persisté. Depuis, le Sénégal est en proie à une crise politique qui divise la société et menace la stabilité du pays. Les dernières manifestations en date, sont celles liées au procès pour diffamation d’Ousmane Sonko. En effet, le leader de l’opposition est poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel, pour« diffamation, injures et faux ». Pour l’opposition, ce n’est rien d’autre qu’une énième tentative de la mouvance pour empêcher Ousmane Sonko de se présenter à la présidentielle prochaine.

Et pour cause, en cas de condamnation dans ce procès, Ousamne Sonko pourrait être radié des listes électorales et ne serait plus en mesure de se présenter à l’élection présidentielle. L’avenir politique semble ainsi, s’obscurcit pour Ousmane Sonko qui ne tardera pas être fixé, le procès, étant programmé pour ce jeudi 30 mars.

Des conséquences sociales et économiques

Les conséquences du duel politique entre Sonko et Macky, sont également visibles dans les relations sociales et économiques du pays. Les violences qui ont accompagné les manifestations ont entraîné une baisse de l’activité économique dans certaines régions du pays, tandis que la polarisation politique a créé des divisions au sein de la population.

Les tensions politiques ont des répercussions sur les relations sociales et économiques du pays, menaçant la stabilité de la nation. Dans ce contexte, il est essentiel que les différentes parties prenantes s’engagent dans un dialogue constructif pour trouver une solution pacifique à la crise politique actuelle. Il est temps que le Sénégal retrouve la paix et la stabilité qui ont longtemps été ses atouts.