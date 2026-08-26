Ouganda : Muhoozi Kainerugaba vise la présidentielle de 2031

Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense ougandaises et fils du président Yoweri Museveni, a déclaré le 25 août vouloir briguer la présidence en 2031 en Ouganda, relançant le débat sur la succession à la tête du pays.

Cette prise de position intervient alors que Yoweri Museveni dirige l’Ouganda depuis 1986 et que son fils est régulièrement présenté comme l’une des figures centrales des équilibres du pouvoir à Kampala.

Muhoozi Kainerugaba a affirmé qu’avec le soutien de son père, qu’il appelle « Mzee », il obtiendrait 90 % des voix lors de cette échéance.

En septembre 2024, il avait pourtant annoncé qu’il ne serait pas candidat à la présidentielle de 2026 et qu’il soutenait la réélection de Yoweri Museveni pour ce scrutin.

Cette déclaration fixe pour la première fois l’échéance de 2031 après son retrait de la course de 2026.