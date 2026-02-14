Ouganda : le Parlement européen appelle à une enquête indépendante sur de possibles crimes contre l’humanité

Le Parlement européen a adopté une résolution qui porte sur la situation post-électorale en Ouganda. Le vote a eu lieu le jeudi 14 février 2026 au sein de l’assemblée européenne, où les députés ont examiné un texte relatif aux événements survenus après l’élection présidentielle du 15 janvier.

La résolution formule une mise en cause des pratiques policières et étatiques dirigées contre des acteurs politiques et de la société civile, ainsi que contre des organes de presse. Le document pointe des actes répressifs visant l’opposition, des organisations de la société civile et des médias, et en demande le rejet par les institutions européennes.

Par ailleurs, le texte adopté demande l’ouverture d’enquêtes indépendantes portant sur des exactions alléguées commises après le scrutin. Les eurodéputés insistent sur la nécessité d’investigations externes pour faire la lumière sur ces faits présumés.

Réactions et portée du vote

Le texte a été approuvé à une large majorité par les membres du Parlement européen. Cette adoption a entraîné des réponses favorables parmi les responsables et représentants de l’opposition ougandaise, qui ont accueilli positivement la démarche des eurodéputés. Le contenu de la résolution se concentre exclusivement sur la condamnation des mesures répressives et sur l’appel à des investigations indépendantes, sans proposer d’autres mesures supplémentaires dans le corps du texte adopté.

Les faits couverts par la résolution concernent spécifiquement la période suivant la présidentielle du 15 janvier et les suites immédiates observées sur le terrain politique et médiatique en Ouganda. Le vote du 14 février 2026 marque l’expression officielle du Parlement européen sur cette situation post-électorale, telle que consignée dans le texte adopté.