Ouganda : 11 morts dans l’incendie d’une école pour aveugles

Une école pour aveugles a été touchée par un violent incendie dans la nuit de lundi à mardi en Ouganda. 11 personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées dans cet incendie.

Au moins onze personnes ont été tuées et six blessées dans l’incendie d’une école pour aveugles à Luga, un village situé à environ 45 kilomètres à l’est de la capitale ougandaise Kampala, a annoncé mardi la police. La cause de l’incendie, qui s’est déclaré vers 01H00 mardi (22H00 GMT lundi), est « actuellement inconnue mais pour l’instant onze décès (…) ont été confirmés et six personnes en condition critique ont été admises à l’hôpital Herona de Kisoga », la grande ville voisine, selon le communiqué de la police.

Une enquête est en cours pour déterminer l’origine du sinistre, ajoute le communiqué, qui ne précise si les victimes sont toutes des élèves. L’école pour aveugles Salama, construite en 1999, accueille plusieurs dizaines d’élèves, âgées de 6 à 25 ans. Ces dernières années, plusieurs incendies ont touché des établissements scolaires dans ce pays de la région des Grands Lacs.

En novembre 2018, onze écoliers avaient péri dans l’incendie de leurs dortoirs dans le sud du pays. En avril 2008, 18 écolières avaient péri dans l’incendie de leur dortoir, à une trentaine de kilomètres de la capitale.