« Oubliez le tiki-taka, le Maroc battra la France », Walid Regragui sur son style de jeu

Walid Regragui était en conférence de presse, mardi, à la veille de la demi-finale face à la France, au Mondial 2022. Et le sélectionneur du Maroc s’est prononcé sur son style de jeu jugé défensif.

Le Maroc se prépare pour sa toute première demi-finale de Coupe du monde, ce mercredi, qui les verra affronter l’équipe de France, tenante du titre. Ayant déjà écarté l’Espagne et le Portugal lors des deux tours à élimination directe précédents, les Lions de l’Atlas vont s’attaquer aux Bleus avec comme objectif, la qualification pour la finale.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

S’exprimant avant le match, l’entraîneur Walid Regragui s’est adressé aux médias. Dans une ambiance joviale, le technicien a confié qu’il espérait que la France ne montrerait aucun respect au Maroc, car cela leur donnait une meilleure chance de gagner.

Interrogé sur le jeu proposé par les Marocains (au moins jusqu’ici), Regragui a expliqué que le football « tiki-taka » ne servait à rien s’il n’y avait aucun danger créé. « Nous le ferons comme nous savons le faire. Comme la possession fait rêver ! 70% de possession pour tirer deux fois au but ? Je vais dire à Infantino de donner un point aux équipes qui dépassent les 60% de possession », a-t-il déclaré sur un ton humoristique, dans des propos rapportés par Marca.

Avant de redevenir plus sérieux: « Nous sommes ici pour gagner, pas pour avoir la possession. S’ils nous le donnent, eh bien, nous verrons et nous ferons tout ce qu’il faut pour qu’ils ne nous battent pas. Je ne pense pas qu’ils nous donneront possession. City a 70%, mais vous avez vu les joueurs qu’ils ont… Avec de Bruyne et Bernardo Silva, vous allez avoir le ballon. Ils parlent de tiki taka, quand tu as des joueurs qui peuvent, ça va…….

Je sais que les Européens critiquent notre jeu. Nous devons gagner pour l’Afrique, pour les pays qui évoluent. Il n’y a pas de style unique. Regardez la France contre l’Angleterre, moins de possession mais ils ont gagné. Ils sont les meilleurs. La France en 2018 m’a fait rêver. Deschamps est le meilleur au monde. J’espère que la France ne nous respectera pas demain. S’ils le font, ce sera plus compliqué ».

Les mots de Regragui sur le football de possession sont sans aucun doute en partie dirigés vers l’Espagne et le Portugal, qui ont privé le Maroc du ballon, mais n’ont causé que peu de menace à Yassine Bounou dans les buts.

Le débat a également été familier en Espagne, où beaucoup ont critiqué l’équipe de Luis Enrique pour ses tentatives molles de briser la défense marocaine. La chose décevante du point de vue de l’ancien entraîneur espagnol sera qu’il était censé s’éloigner de cette idée pour une idée plus directe du jeu.