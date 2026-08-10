Ouaké: deux complices sous les verrous après un différend autour d’une moto volée à Sèmèrè

​Une enquête menée par le commissariat de l’arrondissement de Sèmèrè, dans la commune de Ouaké, a permis de démêler une affaire de vol de moto marquée par une dispute entre deux présumés complices. Présentés à l’autorité judiciaire, les deux individus ont été placés sous mandat de dépôt.

Selon les informations de Matin Libre, ​l’affaire débute lorsqu’un détenu, aux nombreux antécédents judiciaires, sollicite son acolyte resté en liberté pour vendre une moto de marque HAOJUE afin d’obtenir des ressources financières. Face au refus du second, le détenu tente d’abord une médiation via un électricien proche. Devant cet échec, il orchestre la récupération de force de l’engin par des individus recrutés dans l’arrondissement d’Alédjo.

Ignorant que ses exécutants avaient déjà agi, le détenu adresse une plainte écrite contre son partenaire depuis sa cellule, ce qui déclenche l’intervention de la justice.

​Enquête de la Police républicaine et falsification de documents

​Sur instructions du procureur de la République près le tribunal de première instance de Djougou, la Police républicaine ouvre une enquête. Les investigations conduites par le commissariat de Sèmèrè révèlent que la carte grise et la plaque d’immatriculation de l’engin étaient falsifiées. L’enquête conclut que les deux hommes avaient initialement volé la moto ensemble avant de s’opposer sur son utilisation.

​Appel au propriétaire légitime

​Grâce aux données de l’Agence nationale des transports terrestres (ANaTT), le véritable propriétaire a été identifié : il s’agit du sieur APOUH SOULEMANA Moustakin, enregistré avec la plaque 2DB 9469 RB. La Police républicaine invite l’intéressé à se rendre au commissariat de Sèmèrè pour accomplir les formalités de restitution de son bien.