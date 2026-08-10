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Drame à Dèkoungbé: un jeune homme interpellé pour le meurtre et la décapitation de son père

​Le quartier Dèkoungbé, dans la commune d’Abomey-Calavi, est plongé dans la stupeur après une découverte macabre. Un jeune homme a été arrêté par la Police républicaine, soupçonné d’avoir assassiné et décapité son père biologique.

Edouard Djogbénou
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Drame à Dèkoungbé: un jeune homme interpellé pour le meurtre et la décapitation de son père
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​Les faits rapportés par Fraternité fm ont débuté dans la nuit du jeudi au vendredi, vers 4 heures du matin, lorsque les forces de l’ordre ont interpellé le suspect au quartier Agla Akansôdji. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu aurait affirmé être en quête d’un acheteur pour la tête de son géniteur.

​Conduit sous escorte à son domicile familial situé derrière l’école primaire de Dèkoungbé, le suspect a d’abord indiqué un emplacement avant de se rétracter.

Découverte des restes de la victime

​Lors d’une nouvelle fouille menée le vendredi 7 août 2026, les enquêteurs ont fait de sombres découvertes. Le pied droit d’un corps humain a d’abord été repéré dans un bas-fond situé juste derrière la chambre familiale, menant à la localisation du reste de la dépouille. La tête de la victime a été retrouvée dissimulée sous une table dans la cour, emballée dans un survêtement noir et placée à l’intérieur d’un sac de courses.

​Les constatations effectuées sur les restes du cadavre révèlent plusieurs impacts de coups de machette.

Ouverture d’une enquête pour meurtre sur ascendant

​Saisi de l’affaire, le procureur de la République a confié une enquête en flagrance pour meurtre sur ascendant légitime aux policiers du commissariat de l’arrondissement de Godomey, afin de déterminer le mobile précis de cet acte barbare et d’en clarifier les circonstances.

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