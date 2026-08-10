Hêvié: un bénéficiaire de la grâce présidentielle arrêté en plein vol sur un chantier

​Au Bénin, un homme récemment remis en liberté à la suite d’une grâce accordée par le président Romuald Wadagni a été de nouveau interpellé.

Le suspect a été pris en flagrant délit de vol dans la soirée du vendredi 7 août 2026, aux environs de 20 heures, au quartier Alassancomè, situé dans l’arrondissement de Hêvié.

​Pris en flagrant délit grâce à la vigilance d’un voisin

​S’introduisant en franchissant la clôture d’une maison en construction, l’individu s’est dirigé vers une pompe de forage destinée à l’exhaure de l’eau avec l’intention de la dérober. Son manège a toutefois été interrompu par un riverain intrigué par des mouvements suspects autour de la parcelle.

Alerté immédiatement par ce voisin, le propriétaire des lieux a surpris l’auteur des faits en pleine action, contraignant ce dernier à s’immobiliser avant son arrestation.

​Conduit au commissariat de Hêvié pour un contrôle d’identité, l’homme a vu ses antécédents rapidement mis en lumière par les fichiers de la Police républicaine. Les vérifications ont confirmé qu’il s’agissait d’un ancien détenu qui venait tout juste de sortir de prison après avoir bénéficié de la mesure de grâce présidentielle. Il se retrouve désormais entre les mains de la justice pour répondre de ces nouveaux actes.