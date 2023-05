« Où sont les p**** de munitions ? », le chef de Wagner menace le gouvernement russe

- Publicité-

Dans une vidéo diffusée ce vendredi, Evgueni Prigojine, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, s’en prend violemment au commandement de l’armée du Kremlin et menace de retirer ses troupes de Bakhmout.

Dans une vidéo extrêmement graphique et pleine d’obscénités, le patron du groupe militaire russe Wagner, en première ligne sur le front ukrainien, s’en prend une nouvelle fois aux dirigeants militaires de Moscou. Dans la publication diffusée via son service de presse ce vendredi 5 mai, Evgueni Prigojine, face à une dizaine de cadavres et de corps ensanglantés, accuse les responsables politiques du pays de laisser « mourir » ses mercenaires pendant que les élus « grossissent dans des bureaux ».

« Il nous manque 70% de munitions. Choïgou ! Guerassimov ! Où sont les p….. de munitions ? », crie-t-il à la caméra. « Le calcul est simple : si vous donniez la quantité normale de munitions, il y aurait cinq fois moins de morts. Ils sont venus ici en tant que volontaires, et ils meurent pour que vous puissiez vivre dans vos bureaux luxueux ».

Prigojine menace de retirer ses troupes de Bakhmout le 10 mai

« Je déclare au nom des combattants de Wagner, au nom du commandement de Wagner, que le 10 mai 2023, nous serons obligés de transférer aux unités du ministère de la Défense nos positions à Bakhmout et de retirer les restes de Wagner vers les camps logistiques pour panser nos blessures, indique-t-il dans un communiqué. Je retire de Bakhmout les unités de Wagner parce qu’en l’absence de munitions, elles sont condamnées à mourir de manière absurde ».

Le chef du groupe Wagner affirme que ses hommes quitteront Bakhmout, ville ukrainienne au cœur du conflit, le 10 mai. Les forces russes et ukrainiennes luttent depuis l’été dernier à Bakhmout au prix de lourdes pertes. Le groupe Wagner est en première ligne dans les féroces combats que se livrent les deux camps pour le contrôle de cette ville minière de l’est de l’Ukraine.