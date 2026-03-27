Où regarder le match Algérie-Guatemala en direct

L’Algérie affronte ce vendredi le Guatemala dans un match amical programmé lors de la trêve internationale, une rencontre qui servira de répétition avant la Coupe du monde 2026. La confrontation se déroulera au stade Luigi Ferraris, à Gênes, en Italie.

Le coup d’envoi est fixé à 20h30, heure de France et d’Algérie. Les téléspectateurs algériens pourront suivre la rencontre sur ENTV et TV6, tandis que le match sera diffusé en France sur L’Équipe Live Foot.

Il s’agit de la première sortie des Fennecs après la CAN 2025, et l’équipe espère afficher une prestation rassurante face à une sélection guatémaltèque classée 94e au classement mondial, perçue comme largement abordable.

Points chauds et choix de l’encadrement

Vladimir Petković devrait profiter de cette affiche pour opérer un turn-over substantiel. Le technicien avait annoncé vouloir alterner les gardiens d’un match à l’autre, si bien que Luca Zidane pourrait débuter la rencontre depuis le banc.

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Parmi les candidats pour garder les cages figurent Melvin Mastil, formé au Stade Nyonnais, et Kilian Belazzoug, sous contrat avec le Stade Rennais ; l’un d’eux devrait être titularisé pour cette rencontre.

Plusieurs joueurs pourraient vivre leur première sélection sous le maillot national : Achref Abada (USM Alger), Adil Aouchiche (Schalke 04), Farès Ghedjemis (Frosinone) et Nadhir Benbouali (Eto Gyor) sont cités comme possibles entrants, ce match offrant l’occasion d’observer de nouvelles options en vue du Mondial.