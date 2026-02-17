Benin Web TV
Le · MàJ le
Football
« Où joue-t-il ?», une star de la NBA se moque de Cristiano Ronaldo
Sacré MVP du All-Star Game, la star des Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, a ironisé sur Cristiano Ronaldo, quelques jours après que la légende portugaise a affirmé ne pas le connaître.

Le show était total dimanche à l’Intuit Dome d’Inglewood. Anthony Edwards, 24 ans, a brillé lors du All-Star Game NBA, décrochant le trophée de MVP après le succès des USA Stars face aux USA Stripes (47-21). Mais c’est autant pour ses performances que pour sa sortie médiatique que « Ant-Man » a fait parler.

Vêtu d’un maillot de l’Argentine de Lionel Messi, le joueur des Timberwolves a été interrogé sur Cristiano Ronaldo. Sa réponse, relayée par Sportskeeda, a fait sourire : « Cristiano Ronaldo, c’est qui ? Je ne peux pas le prendre pour cible ! Où joue-t-il ? » Une pique assumée, en écho à des propos récents de la star portugaise laissant entendre qu’elle ne connaissait pas le basketteur.

Aujourd’hui à Al-Nassr en Arabie saoudite, Ronaldo poursuit sa carrière loin de l’Europe, tandis que Lionel Messi évolue à l’Inter Miami en MLS. À eux deux, les deux géants du football cumulent 13 Ballons d’Or et dominent les débats depuis près de deux décennies.

