« Où est Jackie? »: lors d’un discours, le président Joe Biden cherche une députée décédée

Le président américain a demandé où se trouvait Jackie Walorski, une députée de l’Indiana décédée dans un accident de voiture au mois d’août, alors qu’il participait ce mercredi à un sommet sur l’alimentation.

Joe Biden a perturbé l’assistance, mercredi 28 septembre, en demandant après une parlementaire républicaine qui est décédée dans un accident de voiture début août. Le président américain tenait un discours sur la lutte contre l’obésité et l’insécurité alimentaire quand il a voulu remercier les parlementaires engagés dans ce combat. C’est là qu’il a demandé : « Où est Jackie ? » Jackie étant le prénom de Jackie Walorski, l’ancienne membre de la Chambre des représentants.

« Je veux remercier tous ceux qui sont ici », avait déclaré Joe Biden juste avant, en mentionnant deux autres parlementaires particulièrement impliqués sur ces sujets, un républicain et un démocrate, avant de poser cette question. Jackie Walorski, élue républicaine de l’Indiana décédée début août dans un accident de voiture, était très engagée dans la lutte contre la malnutrition. Elle avait activement contribué à la préparation d’un grand sommet consacré à ce problème, au cours duquel Joe Biden a pris la parole mercredi. La Maison-Blanche avait publié après sa mort un communiqué dans lequel le président américain se disait « choqué et attristé ».

"Jackie are you here? Where's Jackie?"



