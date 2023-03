Oscars 2023: Nominé pour six prix, voici pourquoi Tom Cruise n’a pas assisté à la cérémonie

Tom Cruise n’avait fait le déplacement pour assister à la 95e cérémonie des Oscars. Selon les nouelles informations rapportées par le Daily mail, l’acteur aurait sauté les Oscars le dimanche 12 mars, pour “éviter une rencontre gênante” avec Nicole Kidman, son ex femme.

Nominé dans six catégories différentes dont le très convoité prix du meilleur film, l’acteur Tom Cruise qui était très attendu a brillé par son absence à la grande surprise de tout le monde. Selon les informations du Daily Mail, dévoilées ce mardi 14 mars, la star de Top Gun: Maverick n’était pas à la cérémonie parce qu’il voulait éviter son ex-femme après leur divorce amer il y a plus de 20 ans.

“Tom n’est pas venue car elle était présente et il ne voulait pas lui tomber dessus par hasard“, a indiqué une source proche de l’acteur à DailyMail. Cependant, c’est toute une autre raison qui a été avancé par d’autres sources proches de Cruise. “Son absence n’était pas personnelle et elle était seulement due à un conflit avec son emploi du tout“, a déclaré l’équipe de l’acteur sans pour autant répondre à la rumeur selon laquelle, son absence était liée à la présence de Kidman.

Pour rappel, Tom Cruise fait la rencontre de sa future épouse, Nicole Kidman, sur le tournage d’un film. L’actrice était âgée de seulement 23 ans à l’époque et elle était encore inconnue dans le monde d’Hollywood. Après avoir filé le parfait amour pendant plus de 20 ans, Cruise et Kidman se sont séparés en 2001, apparemment en raison du refus de l’homme de la rejoindre dans l’Église de Scientologie.

De son côté, Kidman, 55 ans a foulé le tapis rouge des Oscars avec son nouveau mari, le chanteur country Keith Urban, 55 ans, avant d’emballer un PDA sérieux pendant le spectacle.