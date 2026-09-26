Ormuz : Trump rejette le plan iranien pour rouvrir le détroit en sept jours

Donald Trump a confirmé samedi 26 septembre avoir rejeté la proposition iranienne destinée à rouvrir le détroit d’Ormuz et à interrompre les hostilités régionales en sept jours. Le président américain s’exprimait devant des journalistes à la Maison-Blanche avant un déplacement dans le Tennessee.

Le plan avait été transmis à Washington par l’intermédiaire du Qatar, selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi. Présent à l’Assemblée générale des Nations unies, il a indiqué qu’un accord lancerait un compte à rebours vers la réouverture de cette voie maritime stratégique et une pause des combats.

Donald Trump a justifié son refus en affirmant que l’Iran cherchait un accord en raison de ses difficultés économiques et de la chute de ses revenus. Il a néanmoins dit rester favorable au principe d’une négociation, sans présenter de contre-proposition ni préciser les conditions qu’il accepterait.

Ce rejet ferme, à court terme, la fenêtre diplomatique ouverte après de récentes discussions sur un accord progressif entre Washington et Téhéran. Un responsable américain avait auparavant qualifié les échanges menés par médiateurs de « positifs et constructifs ».

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La guerre a commencé le 28 février avec des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran. Depuis, les combats ont alterné avec plusieurs pauses, tandis que le blocus américain des ports iraniens et les restrictions imposées autour d’Ormuz ont fortement perturbé le trafic maritime et les flux pétroliers.

Abbas Araqchi a déclaré qu’une réouverture du détroit pourrait être suivie de discussions plus larges sur des sujets convenus par les deux camps. Le programme nucléaire iranien demeure toutefois un point de blocage : Téhéran refuse de renoncer à l’enrichissement de l’uranium, alors que Washington exige que l’Iran ne puisse jamais se doter de l’arme nucléaire.