États-Unis–Chine : Trump et Xi se séparent sans accord majeur à Washington

Donald Trump et Xi Jinping ont achevé vendredi 25 septembre 2026 leur sommet à Washington sans annoncer de percée majeure sur les principaux dossiers qui opposent les États-Unis et la Chine. Après trois jours de rencontres, les deux dirigeants ont surtout acté la poursuite du dialogue et une prolongation temporaire de la trêve commerciale entre les deux puissances.

La visite du président chinois, sa première à Washington depuis plus d’une décennie, avait été entourée d’un important dispositif protocolaire. Donald Trump et Xi Jinping se sont notamment retrouvés à la Maison-Blanche avant de visiter les Archives nationales américaines.

Malgré cette mise en scène diplomatique, les différends de fond restent largement ouverts. Les discussions ont porté sur le commerce, les technologies avancées, l’intelligence artificielle, Taïwan et l’Iran, sans déboucher sur un accord global susceptible de modifier en profondeur la relation entre les deux pays.

La principale avancée concrète concerne le commerce. Washington et Pékin ont convenu de prolonger de deux mois l’accord qui avait permis de suspendre une partie de leur confrontation tarifaire, afin de donner davantage de temps aux négociateurs pour poursuivre les discussions.

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Deux mois supplémentaires pour la trêve commerciale

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a expliqué que cette prolongation devait offrir davantage de temps aux deux gouvernements pour rechercher un compromis économique. Aucun accord global sur les droits de douane, les restrictions commerciales ou les achats chinois de produits américains n’a toutefois été annoncé à l’issue du sommet.

Donald Trump a assuré que les agriculteurs américains devraient bénéficier des discussions, sans détailler immédiatement les engagements obtenus de Pékin. Plusieurs dossiers économiques évoqués ces derniers mois n’ont pas débouché sur une annonce majeure.

IA, Taïwan et Iran toujours au cœur des tensions

Les deux puissances restent également en désaccord sur les technologies avancées. Les États-Unis maintiennent des restrictions sur l’accès de la Chine à certaines technologies et puces destinées à l’intelligence artificielle, tandis que Pékin dénonce une politique destinée à freiner son développement technologique.

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La question de Taïwan demeure un autre point sensible. Washington réaffirme son attachement à la stabilité dans le détroit, alors que Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire et s’oppose à toute forme de soutien international susceptible d’être interprétée comme un encouragement à son indépendance.

Le dossier iranien a également figuré dans les échanges. La Chine conserve d’importantes relations économiques avec Téhéran, tandis que Washington cherche à obtenir davantage de coopération chinoise dans ses efforts diplomatiques concernant l’Iran.

Malgré l’absence d’accord majeur, les deux gouvernements ont affiché leur volonté d’éviter une nouvelle escalade.