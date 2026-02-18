Benin Web TV
LIVE

Orlando Pirates – Mamelodi Sundowns : choc au sommet du championnat sud-africain de football

Au FNB Stadium, les Orlando Pirates reçoivent ce soir Mamelodi Sundowns, tenants du titre, pour un affrontement dont l’issue pourrait peser lourd dans la course au titre national.

Le · MàJ le
Football
132vues
Orlando Pirates – Mamelodi Sundowns : choc au sommet du championnat sud-africain de football
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Au FNB Stadium, les Orlando Pirates reçoivent ce soir Mamelodi Sundowns, tenants du titre, pour un affrontement dont l’issue pourrait peser lourd dans la course au titre national.

Actuellement en tête avec 38 points, les Pirates disposent d’une marge de six unités sur les Sundowns, qui affichent 32 points. Une victoire des locaux porterait cet avantage à neuf points et leur offrirait une avance confortable. À l’inverse, un succès des Sundowns réduirait l’écart à seulement trois points et leur laisserait la possibilité, en remportant ensuite leur rencontre en retard, de revenir à hauteur des leaders.

La rencontre débutera à 17h30 GMT ; les amateurs de football pourront suivre le déroulement du match en direct pour mesurer l’impact immédiat sur la lutte pour le sommet du championnat.

Publicité

Le classement actuel

Classement du championnat

Articles liés

Vladimir Petkovic en négociations pour prolonger son contrat avec l’AlgérieKevin Guitoun pressenti pour relancer le couloir droit de l’AS Saint-ÉtienneLa RS Berkane porte plainte auprès de la FIFA contre Mamadou Lamine CamaraLigue des champions: Vinicius s’offre un record de Kaka
Merci pour votre lecture — publicité