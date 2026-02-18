Orlando Pirates – Mamelodi Sundowns : choc au sommet du championnat sud-africain de football

Au FNB Stadium, les Orlando Pirates reçoivent ce soir Mamelodi Sundowns, tenants du titre, pour un affrontement dont l’issue pourrait peser lourd dans la course au titre national.

Actuellement en tête avec 38 points, les Pirates disposent d’une marge de six unités sur les Sundowns, qui affichent 32 points. Une victoire des locaux porterait cet avantage à neuf points et leur offrirait une avance confortable. À l’inverse, un succès des Sundowns réduirait l’écart à seulement trois points et leur laisserait la possibilité, en remportant ensuite leur rencontre en retard, de revenir à hauteur des leaders.