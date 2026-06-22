Ordre national des médecins du Bénin : Kamel Lafia Boro succède à Abou Adegbindin

L’Ordre national des médecins du Bénin a officiellement changé de direction. La cérémonie de passation de charges entre le président sortant, Dr Abou Adegbindin, et le président entrant, Dr Kamel Lafia Boro, s’est tenue dans la soirée du lundi 22 juin 2026, en présence de nombreux praticiens ainsi que des anciens et nouveaux membres du Conseil national.

Cette rencontre solennelle a permis de revenir sur les acquis de la mandature écoulée et de tracer les grandes lignes du nouveau mandat. Dans son intervention, le Dr Abou Adegbindin a rappelé le rôle central de l’Ordre national des médecins, institution légale investie d’une mission de service public et chargée notamment de veiller au respect de l’éthique, de la déontologie et des intérêts de la profession médicale.

Au titre du bilan de son équipe, le président sortant a cité plusieurs réalisations, dont l’élaboration et l’adoption du Plan stratégique 2022-2026, la mise en place d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables, ainsi que le renforcement des actions de plaidoyer et d’assistance juridique en faveur des médecins. Il a également évoqué les avancées enregistrées dans le fonctionnement de la chambre disciplinaire.

Le Dr Abou Adegbindin a par ailleurs mis l’accent sur les efforts engagés pour la construction du futur siège de l’Ordre. Selon lui, l’acquisition d’une parcelle dotée d’un titre foncier et la mobilisation de partenaires techniques et financiers constituent des étapes importantes dans la consolidation institutionnelle de l’organisation.

Continuité, rassemblement et protection des médecins

Le président sortant a invité la nouvelle équipe à poursuivre les chantiers ouverts, tout en préservant l’esprit institutionnel de l’Ordre. Il a insisté sur la nécessité de maintenir l’unité de la profession et de rester fidèle aux missions assignées à l’institution ordinale.

Prenant la parole à son tour, le Dr Kamel Lafia Boro a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des médecins du Bénin pour leur mobilisation lors des élections ordinales. Il a également rendu hommage au Conseil sortant pour le travail accompli, avant de réaffirmer sa volonté de s’inscrire dans une dynamique de continuité, tout en imprimant une nouvelle impulsion à l’action de l’Ordre.

Le nouveau président a placé son mandat sous le signe du rassemblement, de l’écoute et de l’accompagnement des médecins. Pour lui, les élections ne doivent laisser place ni à un esprit de victoire ni à un sentiment de défaite, mais à une responsabilité collective au service de la profession médicale.

Il a particulièrement insisté sur la protection des médecins, leur accompagnement dans les difficultés du quotidien et la création de meilleures conditions d’épanouissement professionnel. « Il n’y a pas de médecine sans médecin, et il n’y a pas de bonne médecine sans médecins épanouis », a-t-il déclaré, présentant cette conviction comme l’un des axes majeurs de son mandat.

Le nouveau Conseil national de l’Ordre national des médecins du Bénin est désormais présidé par le Dr Kamel Séro Lafia Boro. Il comprend également Dr Prudence Wachinou, vice-présidente, Dr Gloria Joyce Hounmenou, secrétaire générale, ainsi que Dr Razacki Moustapha, Dr Abdoul-Nassif Simé Deguiri Chabi Yo, Dr Zoulkanéri Alassane, Dr Cossi Cyrille Kpangon, Dr Dossi Yabo Marie-Reine Adanlin et Dr Dominique Saka, tous conseillers.

Cette passation de charges ouvre une nouvelle étape pour l’Ordre national des médecins du Bénin. Entre continuité institutionnelle, modernisation des services, défense de la profession et renforcement du lien avec les praticiens, le nouveau Conseil est désormais attendu sur sa capacité à traduire ses orientations en actions concrètes au service des médecins et de la santé des populations.