Ophélie Meunier a gagné 15.000 euros par mois quand elle était mannequin

Ophélie Meunier, personnalité bien connue du paysage audiovisuel français, a révélé avoir gagné jusqu’à 15 000 euros par mois à l’âge de 18 ans grâce à sa carrière de mannequin, bien avant de se consacrer totalement à la télévision. Aujourd’hui visages incontournables de M6 lors de la Coupe du monde 2026 ainsi qu’animatrice de l’émission Zone Interdite, cette révélation met en lumière une étape méconnue de son parcours professionnel.

En effet, Ophélie Meunier, reconnue pour sa carrière dans le journalisme télévisé, a démarré dans le monde du mannequinat très jeune. Dès l’âge de 4 ans, elle apparaît dans un spot publicitaire pour la boisson soluble Ricoré. Puis, au fil des années, elle pose pour les catalogues des grandes enseignes de vente par correspondance telles que La Redoute et Les 3 Suisses. Parallèlement à ses activités de mannequin, elle poursuit ses études avec rigueur, obtenant un baccalauréat scientifique mention très bien, avant d’intégrer l’École supérieure de journalisme (ESJ) de Paris, étape déterminante qui la mène progressivement vers une carrière télévisuelle.

Son témoignage récent dans le podcast Fracture revient précisément sur cette ancienne dimension de sa vie professionnelle. Elle y détaille notamment ses revenus issus des différentes prestations de mannequinat, qui comprenaient les séances photos, les contrats de publicité et les droits à l’image. Ophélie Meunier explique que, lorsqu’elle avait 18 ans, il lui arrivait de gagner entre 10 000 et 15 000 euros par mois, un salaire très élevé pour une jeune femme aussi âgée à cette époque.

Ophélie Meunier détaille son parcours de mannequin et ses revenus

Dans son entretien, la journaliste décrit un métier de mannequin qui a beaucoup changé avec le temps, notamment en raison de l’émergence des réseaux sociaux. « Les cartes se sont redistribuées », précise-t-elle, indiquant que les contrats n’avaient pas la même nature ni les mêmes modalités auparavant. À l’époque, les mannequins signaient des contrats rémunérés pour les journées de travail, auxquels s’ajoutaient des droits d’exploitation en fonction de la durée d’utilisation de leur image.

Ophélie Meunier évoque particulièrement l’importance des campagnes publicitaires dans la grande distribution, qui lui ont permis d’obtenir des cachets « assez phénoménaux ». Elle cite l’exemple de l’usage de son image pour des panneaux publicitaires « quatre par trois » dans des supermarchés comme Leclerc, ce type d’exposition engendrant des rémunérations significatives. Ces contrats structurés et généreux à l’époque lui ont permis de tirer des revenus très confortables, ce qui a rendu son expérience dans le mannequinat une période financièrement très avantageuse.

Cependant, malgré la réussite et la stabilité financière engendrées par sa carrière de mannequin, Ophélie Meunier a choisi de se tourner vers le journalisme et la télévision, domaine dans lequel elle a obtenu un succès notable. Présentatrice vedette et figure médiatique importante, elle poursuit aujourd’hui une trajectoire professionnelle orientée sur le reportage et l’animation d’émissions de grande audience.

Ainsi, sa double expérience professionnelle illustre un parcours atypique, passant du mannequinat rémunérateur au journalisme télévisé, dans lequel elle exerce désormais pleinement ses talents. Cela offre un aperçu intéressant sur les multiples facettes de sa carrière et l’évolution du secteur du mannequinat au fil des décennies.