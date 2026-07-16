Philippe Etchebest : qu’est-ce que l’extrasystole, la maladie dont est atteint le chef

Philippe Etchebest, chef cuisinier renommé et visage médiatique en France, a révélé avoir traversé une épreuve médicale sérieuse liée à un trouble cardiaque connu sous le nom d’extrasystoles . Cette information, ressortie récemment dans les discussions publiques notamment après qu’un sosie du chef a été aperçu lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 à Dallas, invite à un éclairage détaillé sur ce problème de santé souvent méconnu mais aux conséquences potentielles importantes. Au-delà de son image publique de force et d’endurance, le parcours médical du chef raconte une véritable lutte pour concilier une carrière exigeante et un traitement adapté à son trouble cardiaque.

Philippe Etchebest, doublement étoilé au Guide Michelin et Meilleur Ouvrier de France (MOF), est l’un des chefs français les plus respectés, autant pour ses talents culinaires que pour son rôle de mentor à la télévision, notamment dans des émissions phares telles que Top Chef et Cauchemar en cuisine. Pourtant, il a dû faire face à un diagnostic médical inattendu au sommet de sa carrière. Dès le début des années 2000, peu après avoir reçu son titre de MOF, il apprend qu’il souffre d’extrasystoles, une forme de trouble du rythme cardiaque.

Les extrasystoles correspondent à des contractions prématurées du cœur survenant entre deux battements normaux, créant une sensation désagréable de palpitations ou de « sauts » du cœur. Ce trouble peut être bénin, mais lorsque les épisodes sont fréquents ou associés à une condition cardiaque sous-jacente, ils requièrent une prise en charge médicale stricte. Dans le cas de Philippe Etchebest, son état nécessitait une intervention sérieuse pour éviter une aggravation de son trouble.

Intervention médicale et choix thérapeutique : une ablation par cathéter

Face à la proposition d’un traitement médicamenteux à vie, que le chef refusait catégoriquement, Philippe Etchebest a opté pour une solution plus invasive mais potentiellement définitive. Les spécialistes lui ont alors suggéré une ablation par cathéter, une méthode moderne et précise visant à supprimer localement la zone cardiaque à l’origine des extrasystoles. Cette technique consiste à insérer une sonde par l’artère fémorale jusqu’au cœur afin de cautériser cette zone par radiofréquence, interrompant ainsi les battements prématurés pathologiques.

Philippe Etchebest est resté conscient pendant l’opération, qu’il décrit comme particulièrement impressionnante. L’intervention produit une sensation de chaleur intense dans la poitrine, suivie d’un soulagement immédiat une fois la procédure terminée. Cette opération a marqué un tournant dans sa vie, lui permettant de se libérer d’un traitement médicamenteux contraignant et de reprendre pleinement son activité de chef, entrepreneur et personnalité médiatique.

Plus de vingt ans après ce traitement, il continue de mener une carrière dynamique, alternant entre ses restaurants bordelais, ses participations à des émissions à succès, et même ses performances musicales avec sa formation Chef & The Gang. En 2025, il a cependant dû mettre de côté temporairement certains engagements à cause d’une opération du genou, démontrant également sa capacité à répondre aux signaux que lui envoie son corps.

Les extrasystoles sont fréquentes dans la population générale et peuvent résulter de facteurs tels que le stress, la fatigue, le manque de sommeil ou la consommation d’excitants comme le café, l’alcool ou le tabac. Elles deviennent plus courantes avec l’âge ou en cas de maladies cardiaques et peuvent se manifester par des palpitations, des pauses cardiaques ou des sensations de gêne thoracique. Leur diagnostic repose sur des examens tels que l’électrocardiogramme (ECG) et le monitoring Holter, qui enregistre l’activité cardiaque sur une durée prolongée.

Le traitement est adapté à chaque cas. Lorsqu’elles sont rares et bénignes, une simple surveillance suffit. En cas de fréquence élevée et d’impact négatif sur la qualité de vie, les options vont de changements hygiéno-diététiques à l’ablation par cathéter, en passant par des médicaments. Le parcours de Philippe Etchebest illustre la réussite possible de cette méthode lorsqu’elle est appliquée à temps, permettant à un patient engagé dans une activité physique et professionnelle intense de retrouver un quotidien normal.