Xavier Delarue révèle sa consommation d’alcool à chaque prime de Secret Story

Alors que la quatorzième saison de Secret Story captive toujours un large public, d’anciens participants partagent leurs souvenirs, révélant des pratiques longtemps méconnues. Xavier Delarue, candidat emblématique de la toute première saison diffusée en 2007, est revenu sur une coutume étonnante qui caractérisait alors le tournage : la consommation libre d’alcool durant les primes, une situation qui contraste fortement avec la rigueur instaurée aujourd’hui par la production. Ses confidences, diffusées sur la chaîne YouTube « On vous dit tout (ou presque) », apportent un éclairage inédit sur l’évolution des règles encadrant cette émission phare de la télé-réalité française.

Secret Story, diffusée initialement sur TF1, est un programme inspiré du format néerlandais Big Brother. Elle met en scène, durant plusieurs semaines, une vingtaine de candidats enfermés dans la célèbre Maison des Secrets, où chaque participant doit garder jalousement un secret tout en cherchant à découvrir ceux des autres. Devenue un rendez-vous incontournable de la télé-réalité française, cette émission a connu un succès retentissant entre 2007 et 2017 avant d’être diffusée sur NT1. Elle a marqué son époque par les stratégies, alliances et conflits qui ont rythmé le quotidien des candidats, et a permis d’émerger de nombreuses personnalités devenues figures familières du paysage médiatique.

Dans ce contexte, les traditions et les règles entourant la vie des participants ont considérablement évolué depuis les débuts de Secret Story. Xavier Delarue, qui a participé à la première saison, a révélé que l’ambiance au sein du tournage était loin d’être aussi réglementée que de nos jours, en particulier concernant la consommation d’alcool.

« J’étais murgé à chaque prime »

Interrogé sur la consommation d’alcool lors de l’émission, Xavier Delarue a livré une déclaration frappante : « Oui… J’étais murgé à chaque prime. Il n’y avait pas trop de limite, on était dans le cellier, c’était pas filmé, on se servait. Je crois qu’aujourd’hui, c’est un peu plus cadré, mais à l’époque, c’était… Laisse tomber. On a beaucoup bu. » Ces propos attestent que les candidats pouvaient accéder librement aux boissons alcoolisées, notamment dans une pièce spécifique du tournage, le cellier, qui n’était pas sous surveillance vidéo continue.

Cette grande liberté durant les primes, moments emblématiques de l’émission où les candidats retrouvaient le public et confrontaient les événements de la semaine, surprend surtout quand on la met en regard avec la réglementation stricte appliquée aujourd’hui. À l’époque, l’atmosphère était donc plus décontractée, probablement avec une moindre prise en compte des conséquences liées à la consommation d’alcool des candidats dans un contexte aussi particulier que celui d’une émission de télé-réalité.

Une époque très différente de celle d’aujourd’hui

À ses débuts, la télé-réalité ne bénéficiait pas du même cadre de contrôle strict qu’elle connaît désormais. La production laissait une certaine marge de manœuvre aux participants, notamment aux phases d’animation comme les primes, et dans des espaces non filmés en continu, comme le cellier. Cette pièce servait de zone de détente pour les candidats, mais aussi d’endroit où ils pouvaient se servir librement en alcool sans que cela soit surveillé ou limité.

Le tournage durait plusieurs semaines et cette liberté semblait alors constituer un aspect normal du quotidien dans la Maison des Secrets. Avec les années et la multiplication des incidents liés à la consommation excessive d’alcool dans ces programmes, une prise de conscience est intervenue, modifiant profondément les modalités de tournage et de vie des candidats.

Des règles désormais renforcées par la production

Les règles ont été considérablement durcies au fil des saisons. La consommation d’alcool est devenue plus rare, réglementée voire interdite lors des émissions, notamment lors des primes. La quatorzième saison en cours en est un exemple particulièrement marquant. En raison des fortes chaleurs et d’épisodes successifs de canicule qui ont affecté le lieu de tournage, la production a décidé de supprimer totalement l’alcool au sein de la Maison des Secrets.

La productrice du programme a justifié ce choix en évoquant la nécessité de préserver la santé des candidats, très exposés à des températures élevées : « On ne leur sert pas d’alcool. Que des jus de fruits, des sodas et de l’eau, beaucoup d’eau ! » Cette décision traduit une volonté claire d’encadrer plus strictement les conditions de vie, de garantir la sécurité des participants, et de répondre à des enjeux sanitaires nouveaux dans le contexte post-pandémique et climatique actuel.