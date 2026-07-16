Laurence Ferrari évoque en larmes le suicide de sa mère face caméra

Laurence Ferrari, journaliste renommée et animatrice de l’émission Punchline sur CNews, s’est livrée avec émotion sur un épisode tragique de sa vie : le suicide de sa mère survenu alors qu’elle avait seulement 21 ans. Dans un entretien accordé à Julia Layani pour le podcast Conversations avant la fin du monde , Laurence Ferrari dévoile les répercussions profondes de ce drame personnel et la manière dont elle a réussi à puiser en elle une force insoupçonnée grâce à son engagement professionnel. Cette confidence rare éclaire un pan souvent caché de la vie de la journaliste, mettant en lumière les mécanismes intérieurs qui lui ont permis de surmonter une telle épreuve.

Ce témoignage inédit révèle la dimension intime d’un deuil brutal que Laurence Ferrari n’aborde que très occasionnellement en public. Pourtant, ce moment a marqué un tournant essentiel de son parcours personnel et professionnel, façonnant en partie la femme qu’elle est devenue. En revenant sur ces instants de douleur, la journaliste illustre également le rôle salvateur qu’a pu jouer le travail au sein d’un environnement de soutien, couplé à une volonté farouche de ne pas se laisser submerger par le poids du passé.

Au cœur de cette confidence, Laurence Ferrari souligne notamment la complexité particulière du suicide parental, qu’elle décrit comme un sentiment d’abandon particulièrement difficile à dépasser. Ce traumatisme intérieur, qui pourrait dévaster, a été pour elle un déclencheur d’une résilience solide, forgée jour après jour par une détermination à transformer la douleur en énergie vitale pour avancer malgré tout.

Un deuil brutal et la force de la résilience

Alors qu’elle rectifie l’âge auquel elle a perdu sa mère — 21 ans et non 22 comme parfois rapporté — Laurence Ferrari évoque sans détour « un des moments les plus difficiles de sa vie ». Elle précise également, dans ce podcast où elle se montre particulièrement sincère, combien le suicide parental impose une forme de vide et de désarroi très spécifique. « Il y a un sentiment d’abandon particulièrement difficile à surmonter », confie-t-elle, exprimant ainsi une vérité souvent taboue au sujet des conséquences psychologiques d’un tel drame.

Face à cette expérience dévastatrice, Laurence Ferrari affirme avoir fait un choix clair et conscient : « J’ai décidé d’en faire une force. J’ai décidé que si je résistais à ça, je résistais à tout. » Cette volonté d’embrasser la vie, plutôt que de s’y laisser submerger, est un élément central de son récit. Sans nier la tristesse et la douleur, elle souligne qu’elle refuse que cet épisode définisse l’intégralité de son identité. « Je ne suis pas définie par ça. Ça fait partie de mon parcours de vie », insiste-t-elle, évoquant en contrepoint la joie qu’elle trouve auprès de ses enfants et sa famille comme fondations solides de son équilibre actuel.

Elle explique également avoir toujours privilégié « la transformation positive de cette épreuve plutôt que de sombrer dans le négatif », une posture qu’elle attribue à son goût prononcé pour la vie et à sa capacité de résilience au fil du temps. Ce positionnement mental lui a permis de continuer à s’investir pleinement dans ses missions journalistiques malgré la blessure intime toujours présente.

Le travail, un rempart contre la douleur

Au moment du drame, Laurence Ferrari occupait déjà un poste de journaliste à Europe 1. Elle dit avoir trouvé dans cette immersion professionnelle une véritable « bouée de sauvetage ». Le travail lui a non seulement apporté un cadre et un soutien, mais il a également été un moyen concret de canaliser sa douleur. « Je dis beaucoup que ça m’a beaucoup aidée. Ça a été une bouée de sauvetage, le boulot », affirme-t-elle, rappelant à quel point l’environnement humain de sa rédaction a joué un rôle crucial dans cette période de sa vie.

Au-delà de cette aide indirecte, Laurence Ferrari met en lumière une pression sociale récurrente qui pèse sur les personnes en deuil, l’injonction à « aller très vite bien » et à montrer rapidement des signes de résilience. Cette pression sociétale l’a conduite à devoir « montrer des signes de résistance face au regard extérieur », un défi supplémentaire dans une période déjà très éprouvante.

Pour se protéger, elle a développé une forme de mécanique psychologique qu’elle décrit métaphoriquement comme « couler des tonnes de ciment sur cet épisode de sa vie ». Cette image illustre la volonté de cloisonner ce passé douloureux pour pouvoir avancer sans être continuellement submergée par lui. Même plus tard, lorsqu’elle a été confrontée à des critiques publiques liées à son exposition médiatique, cette stratégie mentale lui a permis de rebondir sans être étouffée par les jugements extérieurs.