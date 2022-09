Opération Sirli en Égypte : la France poursuivie pour « complicité de crimes contre l’humanité » et « torture »

Deux ONG internationales ont porté plainte, lundi 12 septembre, pour que la justice française enquête sur les responsabilités dans l’exécution de centaines de civils en Egypte grâce à des renseignements fournis par l’armée française. Une plainte qui fait suite aux révélations de Disclose publiées en novembre 2021.

Deux ONG basées aux Etats-Unis, Egyptians Abroad for Democracy et Code Pink, ont déposé plainte contre X, lundi 12 septembre, pour crime contre l’humanité, complicité de crime contre l’humanité et torture auprès du pôle crimes contre l’humanité du parquet national antiterroriste (PNAT) de Paris. Cette plainte qui fait suite aux révélations de Disclose, site web d’investigation français, en novembre dernier, sur l’opération Sirli, une mission militaire secrète de la France en Egypte.

Pour rappel, la mission Sirli a été initiée en 2015 par l’armée française afin de fournir du renseignement aérien à la dictature du maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Des informations qui, sous couvert de lutte contre le terrorisme, ont servi à mener une campagne de bombardements systématiques contre des civils soupçonnés de contrebande dans le désert occidental, à la frontière avec la Libye.

D’après des dizaines de documents « confidentiel-défense » issus de la direction du renseignement militaire (DRM) et obtenus par Disclose, les soldats français envoyés en Egypte ont alerté leur hiérarchie à de très nombreuses reprises, entre 2016 et 2019, sur les dérives meurtrières de l’opération Sirli. Malgré ces signalements qui sont remontés jusqu’à l’Elysée, ni François Hollande ni Emmanuel Macron n’ont mis fin à cette mission, quitte à faire de l’Etat français le complice d’exécutions arbitraires.