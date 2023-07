Opération réussie de l’armée burkinabè: des terroristes neutralisés près de Bouroum

- Publicité-

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’armée burkinabè a réussi à neutraliser un groupe de terroristes près de Bouroum, dans la région du Centre-nord. Les forces de sécurité ont également réussi à ravitailler plusieurs localités malgré les attaques de l’ennemi.

Dans une opération nocturne menée près de Bouroum, des terroristes ont été neutralisés par l’armée burkinabè grâce à des informations de renseignement. Les vecteurs aériens ont frappé un bâtiment où les terroristes étaient regroupés, causant de nombreuses pertes parmi eux. Certains rescapés ont tenté de se cacher sous un grand arbre, mais ils ont également été éliminés par des frappes précises.

Malgré les assauts de l’ennemi, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont réussi à ravitailler plusieurs localités du Burkina Faso en vivres. Les régions du Sahel et de l’Est ont été particulièrement concernées par ces opérations logistiques. Cette détermination à approvisionner les populations locales démontre la volonté des FDS et des VDP de maintenir la résilience face à l’adversité.

Les opérations se poursuivent avec pour objectif la reconquête du territoire et la restauration de la paix dans les zones touchées par le terrorisme. Les forces de sécurité burkinabè restent engagées dans la lutte contre les groupes terroristes et continuent de mener des actions pour rétablir la stabilité et protéger les citoyens.