Opération Pangea XVIII: Interpol démantèle un vaste réseau de faux médicaments dans 90 pays, dont le Bénin

Une opération internationale menée par Interpol du 10 au 23 mars 2026 a permis la saisie de plus de 6 millions de doses de médicaments contrefaits et l’arrestation de 269 individus impliqués dans ce commerce illicite. Baptisée « Pangea XVIII », cette offensive mondiale a mobilisé les forces de sécurité de 90 pays, dont le Bénin .

Selon le rapport publié le 7 mai 2026, les produits saisis représentent une valeur estimée à 15,5 millions de dollars américains, soit environ 8,6 milliards de francs CFA. L’opération a également conduit au démantèlement de 66 groupes criminels et à l’ouverture de 392 enquêtes, appuyées par 158 mandats de perquisition visant des réseaux spécialisés dans la distribution de produits médicaux falsifiés ou non homologués.

Les produits les plus saisis

En tête de liste figurent les médicaments contre les troubles de l’érection, avec 682 317 doses interceptées. Suivent les hypnotiques et sédatifs (620 949 doses) et les analgésiques (502 611 doses). Interpol note une demande croissante de produits liés à la performance et au mode de vie, notamment dans les milieux du culturisme et du fitness, où circulent également des peptides synthétiques promus pour la croissance musculaire et la perte de graisse.

Des saisies majeures en Afrique

Sur le continent africain, les saisies ont principalement concerné des médicaments essentiels tels que les antibiotiques, analgésiques et antipaludiques. Ces produits, souvent périmés, falsifiés ou mal conservés, sont écoulés sur les marchés informels pour pallier le manque d’accès aux soins.

En Côte d’Ivoire, une tonne d’ibuprofène contrefait a été interceptée dans un véhicule. Au Cameroun, des milliers de flacons d’antipaludiques et d’antibiotiques falsifiés ont été saisis. Au Burkina Faso, les autorités ont découvert 384 000 gélules d’antibiotiques illicites, dissimulées dans des véhicules de transport clandestin, le pays enregistrant la plus forte saisie africaine, avec 430 360 doses.

Les chiffres concernant le Bénin n’ont pas été précisés dans le compte rendu d’Interpol, mais le pays figure parmi les États africains ayant participé à l’opération aux côtés du Nigéria, du Ghana, du Sénégal, du Maroc, du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda, de l’Ouganda et d’autres du continent.