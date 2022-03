Opération d’enrôlement au RAVIP: l’appel à la mobilisation de Paul Hounkpè aux Béninois

En vue de réaliser une liste électorale informatisée crédible et fiable, l’agence nationale d’identification des personnes (ANIP) lance une nouvelle phase d’enrôlement au Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population (RAVIP ). Mais face au peu d’engouement suscité par l’opération, le chef de fil de l’opposition, Paul Hounkpè a lancé un appel aux Béninois pour sortir massivement vérifier leur nom sur les listes d’affichage et se faire enrôler.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.