OOAS: le Bénin tente de justifier l’annulation de la nomination de Yves Mongbo

Nommé Directeur général de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS) le 19 juillet 2022, Yves Mongbo n’a porté le titre que pour quelques jours. Le 1er août dernier, le Bénin a fait annuler cette nomination au profit de Melchior Athanase Joël C. Aïssi. En conférence de presse ce vendredi 05 août 2022, le porte-parole du gouvernement a tenté de justifier ce revirement de situation.

« Sans aller trop dans les détails, je puis vous dire que le choix du Bénin, c’est Melchior Athanase Joël C. Aïssi », a lancé Wilfried Léandre Houngbédji pour répondre à la polémique sur l’annulation de la nomination de Yves Mongbo. Selon les explications du porte-parole du gouvernement, le Bénin a envoyé une liste de pré-qualification qui contenait plusieurs noms. « Quand on fait une short liste, sa vocation c’est de pouvoir puiser dedans indifféremment des positions des uns et des autres », a-t-il précisé.

En ce qui concerne les raisons de politique interne évoquées, Wilfried Houngbédji fait savoir qu’elles obéissent à diverses dynamiques. C’est donc désormais clair, « le choix du Bénin, c’est Melchior Athanase Joël C. Aïssi. C’est lui qui est reconnu par le Bénin parce que désigné par notre pays », a-t-il formellement indiqué.

Il faut souligner que selon la décision du Conseil des ministres de la Cedeao, Mèdessi Yves Armand Mongbo avait été classé premier par le Comité ministériel Ad Hoc sur la sélection et l’évaluation de la performance des fonctionnaires statutaires de la Cedeao. C’est d’ailleurs à ce titre, qu’il avait été désigné Directeur général de l’OOAS le 19 juillet 2022.