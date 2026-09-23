ONU : Washington et Téhéran renouent un dialogue indirect après la menace de Trump

Washington et Téhéran ont repris mardi 22 septembre à New York un dialogue indirect, leur premier depuis l’effondrement du cessez-le-feu de juillet. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, et les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont communiqué par l’intermédiaire de médiateurs qataris, sans rencontre en face à face.

Ces contacts sont intervenus le jour même où Donald Trump, à la tribune de l’ONU, avait menacé d’« anéantir » l’Iran en l’absence d’accord. Le président américain les a qualifiés de très productifs et a affirmé voir un élan en faveur d’un compromis. Selon l’Associated Press, il a évoqué environ trois heures d’échanges.

À Téhéran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, a confirmé un échange par médiation qatarie. Il a indiqué que l’Iran avait exigé l’arrêt de la guerre sur tous les fronts et la fin de ce qu’il décrit comme des « actes d’agression » américains. Reuters souligne qu’aucune des deux parties n’a annoncé de concession.

Cette réouverture diplomatique a contribué à maintenir le pétrole près de son plus bas niveau en deux semaines. Le Brent évoluait autour de 100 dollars le baril, dans un marché toujours perturbé par la guerre et les attaques sur les routes maritimes du Golfe et de la mer Rouge.