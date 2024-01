ONU: le Sénégal reconnu pour son respect des Droits de l’Homme

- Publicité-

Lors de l’ouverture solennelle de la 53è session du Conseil des Droits de l’Homme, le Haut Commissaire des Nations Unies, a exprimé son admiration pour les réalisations du Sénégal et a réaffirmé la reconnaissance du rôle prépondérant du pays et sa position de leader en matière de respect et protection des Droits de l’Homme.

Le Sénégal est reconnu pour son respect des droits de l’homme. Cette annonce a été faite par le Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme lors de l’ouverture solennelle de la 53e session du Conseil des Droits de l’Homme à Genève.

Selon la présidence sénégalaise, « cette reconnaissance internationale renouvelée témoigne des efforts continus déployés par le Sénégal pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, tant sur le plan national qu’international ».

Elle montre également la volonté du pays de collaborer étroitement avec les instances internationales compétentes et de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans ce domaine plus qu’essentiel.

Cette reconnaissance intervient pourtant, dans un contexte où, le respect des Droits de l’Homme et la justice sont fortement décriés par l’opposition sénégalaise qui a vu ses candidats les plus cotés, recalés de la course à la présidentielle pour des raisons qu’elle juge totalement infondées.