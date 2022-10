ONU: le Bénin condamne les « annexions illégales » de la Russie en Ukraine

Au 232ᵉ jour de guerre, l’Assemblée générale de l’ONU a condamné, mercredi 12 octobre, avec une majorité « écrasante », les « annexions illégales » russes de territoires ukrainiens. Le Bénin est parmi les 143 pays qui ont adopté cette résolution.

L’Assemblée générale a organisé un débat sur le projet de résolution après l’utilisation par la Russie de son droit de veto au Conseil de sécurité sur sa tentative d’annexion. Le débat a commencé lundi, le Président de l’Assemblée générale, Csaba Kőrösi, appelant à « trouver une solution politique basée sur la Charte des Nations Unies et le droit international ».

L’Assemblée générale des 193 Etats membres réunie a adopté cette résolution avec 143 voix pour, face à cinq pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l’Inde, le Pakistan et l’Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des Etats-Unis. Si le Bénin est parmi les 143 voix qui ont condamné ces « annexions illégales » de territoires de l’Ukraine par la Russie, le Mali par contre s’est abstenu.

#UNGA unequivocally rejected Russia’s illegal annexation of #Ukrainian territories, another blatant violation of the @UN Charter.



143 votes in favour confirm Russia’s international isolation.



Russia will be held accountable. The EU will stand by Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/qqW8KHHfyP