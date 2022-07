« Only Headliners Allowed Tour » : Kevin Hart offre « Will Smith » à Chris Rock (vidéo)

Le samedi 23 juillet 2022, dans le cadre de la « Rock Hart : Only Headliners Allowed Tour », Kevin Hart et Chris Rock ont donné un spectacle époustouflant, au Madison Square Garden, à New York, aux États-Unis. Au cours de la tournée, Kevin Hart a offert une chèvre, baptisée Will Smith, à son collègue. Un autre humoriste de renom, Dave Chappelle, était, également, de la partie.

L’affaire « Gifle de Will Smith à Chris Rock », en marge de la cérémonie des Oscars, tôt, cette année, est-elle en train de ressurgir ? En tout cas, c’est ce que semble confirmer une récente sortie de trois célèbres humoristes américains, à savoir : Chris Rock, Kevin Hart et Dave Chappelle.

En effet, à la faveur de la « Rock Hart : Only Headliners Allowed Tour », les trois acteurs ont enflammé la salle de spectacle, le samedi 23 juillet 2022, alors qu’ils se produisaient au Madison Square Garden, à New York. Au-delà de l’ambiance festive, qui a prévalu, lors de cette prestation, un fait étonnant a retenu l’attention du public.

Comme le montre une vidéo, abondamment, relayée sur les réseaux sociaux, une chèvre, tenue en laisse par Kevin Hart, apparaît, aussi, dans le décor.

« Son nom est Will Smith »

Alors que les trois hommes étaient en train de donner du fou rire aux spectateurs, le plus court des humoristes américains décide d’en remettre une couche.

S’adressant à Chris Rock, Kevin Hart dévoile, alors, le bénéficiaire de l’ovin. « Tu (Chris Rock, NDLR) dois garder la chèvre. Je t’ai acheté cette pµtain de chèvre. », dit-il, sur un ton marrant.

Quant à lui, Chris Rock n’en croit, visiblement, pas ses yeux. « J’ai un appartement, Kevin. On laisse, à peine, les négr0s y entrer. », a-t-il répondu à son vis-à-vis.

Alors, Dave Chappelle entre en scène et pose, à Kevin Hart, la question de savoir comment il comptait appeler l’animal. « Son nom est Will Smith. », lâche-t-il, sans aller chercher midi à 14 heures.

Faut-il le rappeler, à l’occasion de la cérémonie des Oscars, le dimanche 27 mars 2022, au Dolby Theatre, à Hollywood, un incident majeur s’est produit. Au cours de la soirée, après que Chris Rock a fait une blague osée, au sujet de la coupe de cheveux de Jada Pinkett Smith, l’épouse de Will Smith, ce dernier a asséné une sacrée claque au comédien, pour avoir manqué de respect à l’actrice.