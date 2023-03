« On va reculer un peu », le couple Didi B et Saraï d’Hologne déjà en difficultés ?

Le rappeur ivoirien Didi B a annoncé qu’il compte prendre du recul avec sa femme Saraï d’Hologne en raison des difficultés que rencontre leur couple suite aux polémiques des réseaux sociaux.

Le couple Didi B et Saraï d’Hologne semble avoir de l’eau dans le gaz. Après les révélations du coach français d’origine congolaise Isaac Mayembo, alias Alex Hitchens, Didi B n’a pas tardé à lui donner raison.

« Si votre copine vous demande de la prendre en photo, peu importe où, vous refusez. On ne travaille pas pour la concurrence… Tu vas la prendre en photo au restaurant sous son meilleur jour, restaurant que tu vas financer, et le jour où vous ne serez plus ensemble, ce sont les mêmes photos qui vont servir à ce que la concurrence puisse lui envoyer un DM, pour la chiner… Tu finances la concurrence sans savoir… » , avait -t-il déclaré en février dernier sans citer de nom.

Mais les internautes ont fait une liaison avec le couple Didi B et Saraï d’Hologne qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et sans faire dans la dentelle, Isaac Mayembo, alias Alex Hitchens a répondu: «Attends de voir». Quelques jours plus tard, Didi B s’est lui même prononcé sur son couple et le moins que l’on puisse dire Didi B et Saraï d’Hologne rencontrent d’énormes difficultés.

« En vrai, ce n’est pas facile de vivre ma vie de couple célèbre. Je pense qu’on va reculer un peu, parce que ce n’est pas quelque chose que je voulais vraiment. Moi je voulais juste témoigner ma reconnaissance envers ma femme, c’est-à-dire tout ce qu’elle avait fait pour moi, mais pas en mode couple people, mais ça provoqué cela’’, a confié Didi B dans un entretien.