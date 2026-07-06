« On prend les mêmes et puis on recommence » : le gouvernement répond aux critiques sur la composition du Sénat

La composition de la première mandature du Sénat continue de faire réagir au Bénin. Critiqué pour avoir retenu plusieurs personnalités ayant déjà occupé de hautes fonctions de l’État, le gouvernement assume son choix. Pour son porte-parole, l’expérience accumulée par ces anciens responsables constitue un atout pour la nouvelle chambre du Parlement.

Quelques jours après la publication de la liste des personnalités désignées par le président de la République, Romuald Wadagni, pour compléter la composition de la première mandature du Sénat, le débat reste vif. Sur les réseaux sociaux comme dans les débats publics, plusieurs observateurs dénoncent le retour d’anciennes figures de la vie politique, résumant leur critique par une formule devenue récurrente : « On prend les mêmes et puis on recommence ».

Invité sur Canal 3, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Gouvernement a défendu la philosophie qui a guidé la mise en place de cette nouvelle institution. Selon lui, le choix des personnalités appelées à siéger ne relève pas d’une volonté de recycler d’anciens responsables, mais de respecter les dispositions prévues par la Constitution.

Le ministre a d’abord rappelé que le Sénat comprend des membres de droit, parmi lesquels figurent les anciens présidents de la République. La Constitution ouvre également cette possibilité aux anciens présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle ayant exercé au moins la moitié de leur mandat.

« La loi dit, donc prescription légale, les anciens présidents de la République. La même loi dit que si vous avez été président de l’Assemblée nationale ou de la Cour constitutionnelle et que vous avez exercé au moins la moitié du mandat, vous êtes éligible pour siéger au Sénat comme membre de droit », a-t-il expliqué.

À ces membres de droit s’ajoutent les personnalités désignées par le chef de l’État afin de compléter l’effectif du Sénat, conformément aux dispositions constitutionnelles.Pour le porte-parole du gouvernement, la mission confiée au Sénat justifie le recours à des personnalités rompues à la gestion des affaires publiques.

« Pourquoi vous priveriez d’expérience et d’efficacité de personnes qui ont eu l’occasion de faire leurs preuves ? », s’est-il interrogé, avant d’ajouter : « Nous savons tous que l’expérience accumulée par ces personnes qui en ont tellement vu contribue à leur sagesse ».

Le ministre estime d’ailleurs que la présence de profils moins expérimentés aurait tout autant suscité des critiques. « Vous et moi aurions été appelés au Sénat que l’opinion s’interrogerait (…). Mais si cinq, dix ou plus qui n’ont pas grande expérience de la vie s’y retrouvaient, on s’interrogerait légitimement sur la pertinence des choix », a-t-il affirmé.

Interpellé sur le fait que le passage à la tête d’une institution ne constitue pas nécessairement un gage de réussite, le porte-parole a reconnu que les bilans des anciens dirigeants restent sujets à débat. Toutefois, selon lui, ce n’est pas ce critère qui fonde leur présence au Sénat. « Ce n’est pas ça qui entre en ligne de compte aujourd’hui. La qualité, c’est d’avoir été président de la République », a-t-il déclaré. « Qu’ils aient bien fait ou pas, ils ont accumulé une telle somme d’expériences que leur regard, leur propos vont être utiles au sein du Sénat », a poursuivi l’ancien journaliste.

Pour étayer son argumentation, le ministre a enfin rappelé que plusieurs démocraties accordent également une place institutionnelle à leurs anciens dirigeants ou responsables d’institutions. Selon lui, le modèle retenu par le Bénin répond à la même logique : faire du Sénat une chambre où l’expérience acquise au sommet de l’État peut continuer à être mise au service des institutions.