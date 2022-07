« On ne t’aime pas, on aime plutôt tes vidéos », Cynthia Fiangan lynchée sur la toile

Après avoir divulgué ses s£xtapes, Cynthia Fiangan se retrouve dans les mailles de la justice camerounaise. Au milieu de ses démêlés judiciaires, Chocolat de Mer a atteint 100 000 abonnés sur Facebook. Dans la foulée, elle pond un post, en guise de remerciement. S’en suit, alors, un lynchage médiatique. « On ne t’aime pas, on aime plutôt tes vidéos et photos. », a lâché un internaute, en commentaire de ladite publication.

La jeune Camerounaise de 18 ans, qui se fait appeler Cynthia Fiangan, n’est, apparemment, pas au bout de ses peines. On peut dire qu’elle avait vu juste, puisque l’un de ses objectifs est atteint.

En effet, pour s’être fait connaître sur les réseaux sociaux, via ses publications, défiant les bonnes mœurs, Christelle Atanganan a, quand même, réussi à assoir sa notoriété, même si elle s’y est prise de la plus mauvaise des manières, comme le soulignent ses détracteurs. Mais, alors que le scandale, crée par Cynthia Fiangan, continue de faire son petit bonhomme de chemin, l’adolescente a franchi la barre des 100 000 abonnés sur Facebook. « Quelle exploit ! », pourrait-on dire.

« Exploit empoisonné »

Dans la foulée de cet « exploit empoisonné » sur Facebook, Christelle Atanganan n’a pas tardé à réagir. C’est ainsi que Chocolat de Mer s’est entreprise de remercier sa communauté, à la faveur d’une publication.

Cynthia Fiangan, ignorant, certainement, l’effet qu’allait avoir une telle démarche, a écrit ceci : « Merci pour les 100k d’abonnés, ça prouve que vous m’aimez, vraiment, beaucoup. »

Comme si ses détracteurs étaient aux aguets, suite à la publication de la jeune influenceuse camerounaise, des commentaires ironiques ont commencé par fuser. En voici quelques-uns : « On ne t’aime pas, on aime plutôt tes vidéos et photos. » ; « Ça prouve plutôt que ton travail porte ses fruits, et que le club des pervers du 237 kiff tes nUdes. » ; « Nous sommes-là, uniquement, pour les vidéos, détrompe-toi. » ; « C’est juste tes p0rnos qu’on veut regarder. »

De ces réactions, il apparaît, clairement, que Cynthia Fiangan n’a pas emprunté la bonne voie, même si, à l’avenir, cette vie perverse pourrait lui apporte quelque chose, en termes pécuniaires.

Rappelons que Christelle Atanganan, alias Cynthia Fiangan, a été arrêtée et présentée au procureur, le mardi 19 juillet 2022. Le jour suivant, Chocolat de Mer comparaissait devant le président du tribunal de première instance du Cameroun. La jeune femme serait, actuellement, en détention, en attendant la réouverture de son procès, en août prochain.