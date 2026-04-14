« On ne crée pas un parti politique pour faire un abonnement à l’opposition », Éric Houndété

Lors d’un entretien accordé à Bip Radio, Éric Houndété, qui continue de se présenter comme président par intérim du parti Les Démocrates, est revenu sur son soutien au candidat Romuald Wadagni à l’élection présidentielle du 12 avril 2026.

L’homme de Kpomassè s’est défendu contre un supposé deal politique qui aurait motivé son soutien au candidat de la mouvance présidentielle. Éric Houndété rejette toute idée de deal politique et parle plutôt d’une adhésion de raison au projet de société du candidat Wadagni.

Interrogé sur la cohérence d’un tel ralliement à un candidat issu de la mouvance présidentielle, Éric Houndété présente sa décision comme un choix stratégique, fondé sur la finalité même de l’engagement partisan.

« On ne crée pas un parti politique pour faire un abonnement à l’opposition » a-t-il affirmé à l’antenne de Bip Radio.



Selon lui, ce soutien vise à rompre avec une opposition qu’il juge improductive. Il explique que son positionnement repose sur des convergences autour de priorités qu’il estime essentielles, notamment l’amélioration des conditions de vie des populations, le renforcement des libertés publiques et la préservation des principes démocratiques.

Des valeurs contenues dans le projet de société du candidat et le camp dissident de sa formation politique Les Démocrates reconnaît entre autres en rasant le mur. Pour Éric Houndété, du moment où son parti politique n’a pas pris position, il est libre en tant que citoyen d’opérer un choix.