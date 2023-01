« On n’a pas vraiment de rapport … », les confidences de Stéphanelle sur sa relation avec son père

Le mannequin Stéphanelle , candidate de la première saison de l’émission The Bachelor Afrique Francophone a fait des confidences sur sa relation avec son père.

Stéphanelle n’entretient pas une bonne relation avec ses parents. La jeune femme s’est confiée sans tabou dans l’émission Life Week-end du vendredi 20 janvier 2023.

C’est dans la rubrique « Le Confessionnal » que Stéphanelle a révélé sans filtre les liens qu’elle a avec ses parents. Pour ce qui concerne son père, jusqu’à présent, ils n’ont pas de relation particulière père-fille.

« Mon père, personnellement j’aime beaucoup mon papa, je pense que j’aime toujours mon papa », a rassuré Stéphanelle qui avoue que malgré leurs relations tendues et presqu’inexistantes, elle est toujours en quête d’un amour paternel. « Je cherche toujours son amour, ça ne va pas changer, c’est mon père mais on n’a pas vraiment de rapport », a -t-elle dévoilé.

« Un père reste un père … »

A l’en croire, les rares fois qu’il entre en contact avec elle, c’est pour faire des mises au point. « Il m’écrit, … généralement, c’est pour me faire des reproches mais c’est mon père, un père reste un père », a-t-elle affirmé presqu’en larmes.

Après avoir été reniée par sa mère, Stéphanelle rassure qu’elles ont de très bonnes relations depuis la fin de l’émission The Bachelor Afrique Francophone. Elle a insisté que sa mère s’est excusée pour les torts qu’elle a pu subir à cause de son indifférence. « Les parents en Afrique ne savent pas qu’on peut être en dépression à cause du manque d’amour paternel ou maternel », a-t-elle affirmé.

Dans cette même émission, Stéphanelle est revenue sur le viol dont elle a été victime en révélant ce qu’elle reproche le plus à ses parents.