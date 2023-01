« On n’a de compte à rendre à personne », Lolo Beauté et Tiesco Le Sultan en couple (vidéo)

Lolo Beauté et Tiesco Le Sultan ont officialisé leur relation amoureuse très tôt ce lundi 2 janvier 2023 en direct sur les réseaux sociaux.

Après les polémiques suscitées par les séquences de leurs vidéos et photos sur les réseaux sociaux, Lolo Beauté et Tiesco Le Sultan ont confirmé qu’ils sont amoureux. Le couple s’est affiché en toute complicité en train de jouer aux amourettes alors qu’ils souhaitaient leurs vœux à leurs fans.

« Cette nouvelle année qui vient, plus de problème, je tiens à présenter mes excuses à tous ceux à qui j’ai pu faire du mal, 2023 c’est un nouveau Tiesco Le Sultan, en couple avec Bébé Lolo et ma musique », a lâché le chanteur ivoirien.

Lolo Beauté et Tiesco Le Sultan assument leur idylle

Visiblement, Tiesco Le Sultan semble avoir trouvé l’amour de sa vie en Lolo Beauté, sœur de Camille Makosso. « Je suis avec ma chérie, je suis avec mon Bébé Lolo. Pour ceux qui ne connaissent pas Lolo, c’est une femme exceptionnelle. Dans la vie, il ne faut pas juger par les apparences, moi je ne la connaissais pas. Sincèrement, depuis que je suis avec elle, rien à voir avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux », a-t-il qualifié.

Une histoire d’amour confirmée par Lolo Beauté qui n’a pas pu s’empêcher de faire l’éloge du chanteur. « Donc, on a pris la décision de s’afficher comme vous le voyez, on n’a de compte à rendre à personne, je suis une femme publique, lui aussi, il est public. On a envie de vivre, permettez-nous de vivre », a-t-elle clarifié.

Les deux tourtereaux ont profité de l’occasion pour présenter leurs sincères excuses à toutes les personnes qu’ils ont offensé en 2022. C’est sûr qu’il est déjà informé mais il faut noter que le très controversé révérend pasteur Camille Makosso ne s’est pas encore prononcé sur l’idylle entre sa sœur Lolo Beauté et le rappeur à polémique Tiesco Le Sultan.