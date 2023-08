« On dit que j’ai enlevé la culotte de… » Vano Baby répond cash aux accusations de coureur de jupons

- Publicité-

Dans un live TikTok organisé mercredi en compagnie d’Amiral, Vano Baby, le rappeur béninois, s’est ouvert sur divers aspects de sa vie privée, abordant notamment les multiples attaques auxquelles il est régulièrement confronté.

Vano Baby a récemment une fois de plus mis en avant sa franchise, une caractéristique qui lui est désormais familière. Lors d’une session en direct sur TikTok, il s’est exprimé aux côtés des artistes Axel Meryl et Richard Flash. Cette émission en direct animée par Amiral a offert une tribune pour discuter des défis auxquels sont confrontés les artistes dans l’industrie du showbiz béninois, notamment les attaques, le harcèlement et les diffamations sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur sa perception de ces problématiques, Vano Baby a saisi l’opportunité pour répondre à ses détracteurs, qui l’accusent notamment d’entretenir des relations amoureuses avec certaines tiktokteuses béninoises. « On subit quotidiennement des harcèlements venant des fans sur les réseaux sociaux« , a déclaré Vano sur le sujet.

- Publicité-

« Je suis préparé à ça psychologiquement et dans tous les sens du thème »

Aurel Sylvanus Adjivon de son vrai nom a évoqué l’exemple de sa collègue et ainée Sessimé pour illustrer son argumentaire. « Avant on disait à la grande sœur Sessimé qu’elle une vieille femme qui n’a pas fait d’enfant. Aujourd’hui Dieu l’a béni et elle a son enfant. Demain ils vont créer un autre truc parce qu’ils ont compris que c’est un truc qui l’atteint« , a fait savoir le chanteur.

Le rappeur connu sous le surnom d’Azéto Gbèdé, se dit être vacciné contre les attaques et insultes sur les réseaux sociaux. « Moi tu m’insultes je t’insulte. Sors les dossiers moi-même j’aime les scandales. Si on sort un dossier et on dit que Vano a couché avec garçon, là c’est un truc que vous avez sorti qui est fort parce que je ne suis pas préparé à ça. Mais si c’est les filles sortez tout. On dit que j’ai enlevé la culotte de quelqu’un et c’est une femme quoi de plus normal je suis un garçon. Quand moi je vois ces polémiques sur les réseaux sociaux, ça ne me fait absolument rien j’adore les scandales parce que je suis préparé à ça psychologiquement et dans tous les sens du thème« .

« C’est ma maman que vous allez attendre. Si vous la tuez on va chercher l’argent et l’enterrer. Je vais passer à autre chose la vie va continuer. Parce que c’est les seules personnes que vous pouvez atteindre autour de moi. Ce sont mes parents parce qu’on leur rapporte ce qui se passe. Quand on m’attaque, moi ça ne dit absolument rien. », a déclaré l’interprète du titre « Diyo ».

- Publicité-

Vano accusé de coureur de jupons…

Cette déclaration de Vano Baby intervient alors qu’il fait l’objet d’une polémique ces derniers jours. Le rappeur béninois est accusé d’entretenir des relations amoureuses avec certaines tiktokteuses, dont les noms ont circulé sur les réseaux sociaux. Sa réponse franche et sans équivoque montre une volonté de faire face à ces allégations avec une attitude résolue et confiante.

Quoi qu’il en soit, Vano Baby semble prêt à affronter les tempêtes médiatiques, s’appuyant sur sa résilience et son mental solide pour poursuivre sa carrière avec détermination.

Articles similaires