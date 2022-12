« On a pas été amies », Oluwa Kemy règle ses comptes avec Pélagie La Vibreuse (vidéo)

Après des années de polémiques, la chanteuse béninoise Oluwa Kemy a brisé le silence sur ses prétendus différends avec Pélagie La Vibreuse.

Est-ce toujours la lune de miel entre les chanteuses béninoises Oluwa Kemy et pélagie La Vibreuse ? Kemy a levé un coin de voile sur leur relation jugée tendue le vendredi 16 décembre 2022 dans l’émission K’Fé Week-end.

Confrontée à une image de Pélagie, Kemy n’a pas fait dans la dentelle pour réagir. « Je la connais, c’est une artiste de mon pays, Pélagie La Vibreuse, je la connais, si je dis que je ne connais pas Pélagie, ça va faire bizarre« , a déclaré Kemy. D’après ses propos, elle connait Pélagie en tant que chanteuse et après, dit-elle « quand j’étais à Bohicon elle venait la bas« .

Interrogée sur leur proximité notamment une possible amitié entre elles, Oluwa Kemy répond cash : « On a pas été amies, je la respecte beaucoup, elle est plus âgée que moi« .

A l’en croire, elle n’a pas eu une relation particulière avec Pélagie. « Je sais qu’il y a un de mes albums que son producteur avait produit. Et c’est à ce moment que je l’ai beaucoup côtoyé. A part ça, on ne peut pas dire qu’on était amies, qu’on échangeait (…)« .

Des différends entre Kemy et Pélagie ?

En ce qui concerne leurs prétendues brouilles qui avaient fait grands bruits dans les années 2013-1014, Kemy ne confirme rien. « Franchement moi, jusqu’à présent, je ne sais pas quels différends j’ai avec elle (Pélagie La Vibreuse Ndlr), mais son entourage qui n’est peut être plus avec elle, vient me dire qu’elle a des différends pas possibles avec moi, je ne sas pas si c’est juste parce qu’ils ne sont plus avec elle. Même si c’est le cas, on gère, il n’y a pas de problème à mon niveau », a-t-elle rassuré.

Sur le plateau de K’Fé Week-end Kemy a évoqué en larmes ses mésaventures dans le showbiz béninois notamment ses révélations sur la production de ses œuvres.