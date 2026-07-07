Omar Sy rejoint le casting du préquel d’Ocean’s Eleven, un projet hollywoodien situé en 1962 pendant le Grand Prix de Monaco, porté par Bradley Cooper à la réalisation et dont le tournage doit débuter en France à la fin du mois de juillet.

Révélé en France avec son duo aux côtés de Fred Testot et propulsé internationalement par le succès d’Intouchables, Omar Sy multiplie depuis les rôles dans des productions anglo-saxonnes, parmi lesquelles des franchises telles que X-Men et Jurassic World. Sa présence au sein de ce nouveau film illustre la poursuite de sa carrière à l’international, tandis qu’il continue d’intervenir aussi bien dans le cinéma français qu’américain.

Selon les informations publiées par The Hollywood Reporter, l’acteur français intégrera un casting rassemblant plusieurs stars internationales. Le film mettra en scène, aux côtés d’Omar Sy, des comédiens tels que Margot Robbie, Bradley Cooper, Wagner Moura, Monica Barbaro, Vicky Krieps, Josh Gad, George MacKay, Lauren Ridloff et Jack Holden.

Un projet ancré dans l’univers de la saga

Le préquel a été conçu après plusieurs révisions du projet initial, qui avait d’abord été envisagé comme un remake de L’Inconnu de Las Vegas (1960). Le scénario retenu, signé par la scénariste Carrie Solomon, place l’intrigue en 1962, au moment du Grand Prix de Monaco. L’histoire suivra les parents de Danny Ocean, personnage central de la trilogie des années 2000 portée par George Clooney, ces parents étant incarnés à l’écran par Bradley Cooper et Margot Robbie. Wagner Moura est annoncé comme l’adversaire principal du duo.

La direction artistique et le choix de l’époque confèrent au projet une tonalité rétro et un cadre de luxe, rappelant l’atmosphère sophistiquée des films précédents de la franchise. Le choix de situer l’action pendant le Grand Prix de Monaco renforce l’axe glamour et l’évocation du milieu des courses et des casinos, éléments récurrents dans l’univers Ocean’s.

La mise en scène sera assurée par Bradley Cooper, qui cumule donc la casquette d’acteur et de réalisateur pour cette production. Les données sur la production indiquent que le tournage commencera fin juillet à Paris, avant de se poursuivre sur la Côte d’Azur, lieu cohérent avec les décors et l’époque choisis pour le récit.

Le développement du film, la liste des interprètes principaux et le calendrier de tournage ont été relayés par les médias spécialisés, confirmant l’orientation historique et géographique du projet. Le script de Carrie Solomon et le choix d’un casting international traduisent l’ambition de l’équipe de production pour ce préquel.