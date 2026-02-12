Omar Sy : pourquoi il a emmené ses cinq enfants à Los Angeles

Omar Sy a quitté la France en 2012 avec son épouse Hélène et leurs cinq enfants pour s’installer à Los Angeles. Ce départ, lié à un épisode concret de médiatisation autour de l’un de ses fils, est revenu au cœur d’un entretien accordé par l’acteur le 8 février à Edgar Barros Jr sur YouTube.

Omar Sy a quitté la France en 2012 avec son épouse Hélène et leurs cinq enfants pour s’installer à Los Angeles. Ce départ, lié à un épisode concret de médiatisation autour de l’un de ses fils, est revenu au cœur d’un entretien accordé par l’acteur le 8 février à Edgar Barros Jr sur YouTube.

Figure populaire du paysage audiovisuel français depuis ses débuts au SAV des émissions sur Canal+ et devenu une star nationale après le succès du film Intouchables en 2011, Omar Sy poursuit une carrière internationale, notamment avec la série Lupin et le film French Lover disponible sur Netflix depuis septembre dernier.

Interrogé sur les raisons de ce départ, l’acteur a expliqué qu’un incident à l’école de son fils a profondément influencé la décision familiale. « Mon fils, je vais le chercher à l’école, et on dit : ‘Ah, c’est le fils d’Omar’. À l’époque, quand j’allais le chercher, j’étais le père de Tidiane, mais lui, maintenant, c’est le fils d’Omar. Là, il y a un problème », a-t-il raconté, avant de préciser la réaction immédiate du couple : « Sauve qui peut, on dégage ! Avec Hélène, on a réagi assez rapidement, on s’est dit : ‘On se casse’. »

Omar Sy et Hélène emmènent leurs cinq enfants à Los Angeles

Dans le même entretien, Omar Sy a détaillé le choix de Los Angeles plutôt qu’une autre ville américaine. Il a rappelé l’« attachement pour L.A. » partagé avec son épouse, lié à leur enfance, leur adolescence et aux musiques qu’ils écoutaient. « On a fait beaucoup de voyages là-bas dans nos premiers temps ensemble. L.A., c’est un endroit qui compte dans notre histoire », a expliqué l’acteur.

Au départ, le départ pour les États-Unis devait être temporaire : Omar Sy indique qu’il avait prévu de rester « un an » au pays de l’oncle Sam, le temps d’un break professionnel et familial. La durée du séjour s’est finalement allongée, la famille semblant s’être acclimatée à cette nouvelle vie californienne.

Malgré l’installation à Los Angeles, Omar Sy continue d’entretenir des liens réguliers avec la France. L’acteur revient fréquemment dans l’hexagone pour des activités professionnelles et personnelles, et il n’a pas coupé ses attaches françaises.

