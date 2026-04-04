Omah Lay: «L’Afrobeats est en déclin à l’international»

Le chanteur nigérian, Omar Lay, estime que l’engouement mondial pour l’Afrobeats s’essouffle et appelle à un renouveau artistique pour relancer le genre sur la scène internationale.

Le chanteur Omah Lay estime que l’Afrobeats connaît un recul, notamment sur les marchés occidentaux. Lors de sa session Warehouse organisée à Lagos jeudi soir, l’artiste a expliqué que l’engouement international autour du genre, particulièrement fort ces dernières années, tendait à s’essouffler. « À l’étranger, l’Afrobeats est en déclin. C’est un fait. Nos artistes se débrouillent très bien, mais l’Afrobeats que vous connaissiez entre 2020 et 2024 n’est plus le même », a-t-il déclaré.

Omah Lay a par ailleurs confié travailler activement à une évolution de son style, s’inspirant de ses idoles afin de contribuer à un renouveau du genre. Convaincu de l’impact de sa musique, il estime qu’elle pourrait pousser ses pairs à élever leur niveau et à redonner à l’Afrobeats toute sa portée sur la scène internationale.





