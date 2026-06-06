Mort de Bernadette Chirac : Hillary Clinton invitée exceptionnelle de Mohamed Bouhafsi sur France 5

France 5 a diffusé ce samedi soir une séquence remarquable dans l’émission C à vous, quelques heures seulement après l’annonce du décès de Bernadette Chirac à l’âge de 93 ans. Mohamed Bouhafsi a réussi à obtenir un entretien exceptionnel avec Hillary Clinton, ancienne Première dame des États-Unis, ex-secrétaire d’État et candidate démocrate à la présidentielle américaine. Au cours de cet échange téléphonique, Hillary Clinton a rendu un hommage profondément personnel à Bernadette Chirac, qu’elle avait côtoyée lors des années 1990 et 2000, soulignant leur relation étroite au moment où leurs époux respectifs occupaient la fonction présidentielle.

Très émue, Hillary Clinton a immédiatement exprimé sa tristesse après la disparition de Bernadette Chirac. Elle a expliqué : « J’étais très triste d’apprendre qu’elle était décédée. Je la connaissais quand j’étais Première dame, et comme vous le savez, c’était la Première dame de France. Nos maris ont travaillé étroitement ensemble ». Ce lien personnel et diplomatique entre les deux couples présidentiels illustre l’importance des relations bilatérales entre la France et les États-Unis durant les mandats de Jacques Chirac et Bill Clinton.

Un engagement politique et philanthropique reconnu par Hillary Clinton

Dans son intervention, Hillary Clinton n’a pas manqué de souligner les multiples facettes de Bernadette Chirac, au-delà de sa fonction d’épouse du président français. Elle a notamment rappelé son implication politique propre, en particulier son engagement en Corrèze, région dont elle fut conseillère générale pendant près de quarante ans. L’ancienne Première dame américaine a souligné : « Elle s’intéressait à la politique, et, comme moi, elle a servi son pays ». Ce témoignage met en lumière la carrière politique autonome de Bernadette Chirac, souvent éclipsée par la notoriété de son mari.

Par ailleurs, Hillary Clinton a évoqué les engagements philanthropiques de Bernadette Chirac, notamment son dévouement envers les enfants hospitalisés. Elle a déclaré : « Elle était très engagée aussi à aider les enfants dans des hôpitaux ; quelque chose qui est important pour moi aussi ». La mention de cet aspect humanitaire rappelle la campagne menée par Bernadette Chirac en faveur de la lutte contre la douleur et l’amélioration des conditions de vie des enfants malades, un combat qu’elle mena avec constance. Hillary Clinton a conclu sur le caractère de Bernadette Chirac en évoquant son sens de l’humour et sa lucidité politique : « Elle était très drôle, elle avait le sens de l’humour. Elle était très lucide sur la vie politique, en tant qu’épouse de président ».

Bernadette Chirac, une source d’inspiration dans la carrière politique d’Hillary Clinton

Lors de son témoignage, Hillary Clinton a raconté que Bernadette Chirac avait eu une influence significative sur son propre parcours politique. Elle a partagé un souvenir marquant d’un déplacement en Corrèze en 1998, organisé par Bernadette Chirac elle-même : « On s’est beaucoup amusées. Elle m’a fait travailler. Elle m’a fait faire le tour de la ville pour parler avec les constituants ». Cette immersion dans la vie politique locale française a été un moment clé pour l’ancienne Première dame américaine.

Hillary Clinton a également révélé que cette expérience l’avait encouragée à s’engager politiquement aux États-Unis, un virage qu’elle a pris l’année suivante en se présentant comme sénatrice de l’État de New York. Elle a déclaré : « Moi, je ne faisais pas de politique en 1998. Mais l’année d’après, j’ai décidé de me présenter en tant que sénatrice pour l’État de New York. Et une des personnes qui me venait en tête, c’était Bernadette ». Par cette confidence, Hillary Clinton souligne l’importance des influences internationales et personnelles dans la décision de se lancer en politique.

Un soutien durable jusqu’à la campagne présidentielle américaine

Hillary Clinton a raconté que Bernadette Chirac a continué à lui témoigner son soutien tout au long de sa carrière politique, même lors de sa campagne présidentielle. L’ancienne candidate démocrate à la Maison-Blanche a précisé : « Plus tard, quand je me suis présentée aux présidentielles, on s’est parlé, elle m’a appelée pour me dire qu’elle me soutenait ». Ce geste témoigne d’une amitié et d’un respect mutuel qui ont perduré malgré les différences de contexte politique et géographique.

Bernadette Chirac, qui fut une figure politique indépendante et active au sein du paysage français, a ainsi joué un rôle de mentor et d’amie pour Hillary Clinton. Sa capacité à tisser des liens solides avec de nombreuses personnalités internationales est apparue au travers de cette rencontre exceptionnelle, diffusée dans une émission populaire. Cette séquence illustre l’impact d’une personnalité politique française au rayonnement mondial et les relations de travail, mais aussi d’amitié, nouées durant les mandats présidentiels de Jacques Chirac.