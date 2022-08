OM: « Une grande saison nous attend», les premiers mots d’Eric Bailly après son officialisation

Dans un court message sur son compte Instagram, Eric Bailly a réagi à son transfert à l’Olympique de Marseille. Le défenseur ivoirien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec les Phocéens en provenance de Manchester United.

Eric Bailly est depuis mercredi soir un joueur de l’Olympique de Marseille. Le défenseur ivoirien s’est engagé avec le club phocéen en provenance de Manchester United. Le joueur de 28 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat qui ne sera levée qu’à deux conditions: que l’international ivoirien joue au moins 50% des matchs de l’OM et que la formation marseillaise se qualifie pour la prochaine Ligue des champions.

« L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’Eric Bailly. Le défenseur international ivoirien de 28 ans s’est engagé sous la forme d’un prêt avec option d’achat après le succès de sa visite médicale », a annoncé la direction du club dans un communiqué officiel.

En difficulté à Manchester United (7 apparitions, toutes compétitions confondues, lors de la saison 2021-2022) et poussé vers la sortie cet été par le nouvel entraineur des Red Devils, Erik ten Hag, qui lui a déjà trouvé un remplaçant en la personne de Lisandro Martinez, Eric Bailly va tenter de se relancer dans la cité phocéenne.

« Je suis content et il me tarde de débuter cette nouvelle aventure à l’Olympique de Marseille. Une grande saison nous attend », a écrit le défenseur sur son compte Instagram. Après la Liga (Espanyol de Barcelone, Villarreal) et la Premier League (Manchester United), le géant ivoirien va donc découvrir son troisième championnat.