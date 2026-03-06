OM : Pierre-Emerick Aubameyang sur la sellette

Selon les informations publiées par L’Équipe, l’Olympique de Marseille pourrait connaître un important mouvement de joueurs lors du mercato estival, et Pierre-Emerick Aubameyang figure parmi les noms évoqués pour un départ.

Le groupe professionnel avait été composé en grande partie pour répondre aux exigences de Roberto De Zerbi, l’entraîneur qui a depuis été remercié. Quelle que soit l’issue de la course à la Ligue des champions, la direction phocéenne envisagerait de se séparer de plusieurs éléments aux rémunérations élevées.

Parmi les dossiers cités, la piste menant Mason Greenwood vers l’Arabie saoudite paraît la plus avancée, le transfert offrant des conditions financières attractives. Le gardien Gerónimo Rulli, le milieu Geoffrey Kondogbia ainsi que l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sont également présentés comme de possibles candidats au départ ; leurs contrats courent jusqu’en 2027.

Vers une réorganisation de l’effectif

La nécessité de réduire la masse salariale et d’adapter l’effectif à un nouveau projet sportif semble au cœur des réflexions du club. Ces ventes potentielles seraient autant de leviers pour assainir les comptes et donner plus de marge de manœuvre au prochain staff technique.

Rien n’est encore officiel : tout dépendra des offres concrètes qui parviendront à Marseille et des décisions prises par le conseil de gestion dans les semaines à venir.