OM – Paris FC : sur quelle chaîne TV suivre le match en direct ?

L’Olympique de Marseille reçoit le Paris FC ce dimanche 6 septembre à 20h45 au stade Vélodrome, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Battus 2-0 à Monaco lors de leur dernier déplacement après un large succès à domicile face à Strasbourg (4-0), les Marseillais de Roberto De Zerbi veulent renouer avec la victoire devant leur public, face à un promu parisien en pleine confiance.

Neuvièmes du classement avec 3 points en deux journées, les Olympiens ont manqué d’efficacité à Louis-II malgré plusieurs situations intéressantes. Angel Gomes avait appelé ses coéquipiers à rester soudés après la rencontre. Roberto De Zerbi devra composer sans le défenseur Nnadi pour ce rendez-vous.

En face, le Paris FC, cinquième avec 4 points, aborde ce déplacement fort de sa large victoire contre l’OGC Nice (3-0) le week-end précédent, sous la houlette de son nouvel entraîneur Liam Rosenior. Les buteurs Lassine Sinayoko, Samir Chergui et Vincent Marchetti avaient chacun marqué lors de cette rencontre.

Les Parisiens devront toutefois composer avec plusieurs absences, dont celles d’Ikoné, Koleosho, Mbemba et Sangui. Fort de sa dynamique, le promu parisien tentera malgré tout de profiter d’un éventuel passage à vide marseillais pour créer la surprise au Vélodrome.

Turpin au sifflet, diffusion sur Ligue 1+

La pression sera clairement du côté de l’OM, qui devra assumer son statut de favori devant son public pour repartir avec les trois points. La rencontre sera arbitrée par Clément Turpin.

Le match sera diffusé en direct et en exclusivité sur Ligue 1+, la chaîne de la Ligue de football professionnel, accessible notamment via les offres DAZN et Prime Video ainsi que sur les box des principaux opérateurs télécoms.