Serie A : Juventus – AC Milan, un choc entre invaincus à l’Allianz Stadium

La Juventus et l’AC Milan s’affrontent ce dimanche 6 septembre 2026 à 20h45 à l’Allianz Stadium de Turin, à l’occasion de la 3e journée de Serie A. Privés de Ligue des champions la saison passée après une 6e et une 5e place, les deux clubs abordent cette affiche invaincus, avec deux victoires chacun en autant de matches et un même écart de buts de +3, un premier vrai test pour mesurer les ambitions de leurs nouveaux projets respectifs.

À Turin, l’entraîneur Luciano Spalletti n’a pas encore encaissé de but cette saison : victoire 1-0 à Frosinone, puis 2-0 contre Parme à l’Allianz Stadium, avec des buts de Nico Gonzalez et Teun Koopmeiners. Plusieurs joueurs manquent cependant à l’appel côté bianconero : Kenan Yildiz (fracture au pied), Khéphren Thuram, Weston McKennie et Juan Cabal (blessures musculaires ou à la cuisse), Andrea Cambiaso (cheville), Edon Zhegrova ainsi que la recrue Jeff Ekhator, également blessé à la cuisse. Pape Matar Sarr, arrivé cet été en provenance de Tottenham, est lui aussi indisponible pour blessure musculaire, tandis que les arrivées de Nick Woltemade, Jhon Lucumi, Zeki Çelik ou Jeremie Boga renforcent malgré tout l’effectif turinois.

Le Milan de Ruben Amorim n’a pas non plus perdu depuis le début de la saison, avec des succès à Torino (2-1) puis contre Venise (2-0), où l’attaquant portugais Gonçalo Ramos a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Seul le défenseur Matteo Gabbia, blessé à la cheville, manque à l’appel côté rossonero, qui a également enregistré cet été les arrivées de Diego Moreira, Mario Gila ou Omari Hutchinson.

Adrien Rabiot, passé cinq saisons à la Juventus avant de rejoindre l’AC Milan, retrouvera pour l’occasion un stade qu’il connaît bien.

Un duel entre deux prétendants au retour au sommet

Au-delà de la 3e journée, la rencontre oppose deux clubs qui veulent rapidement retrouver leur rang parmi les meilleures équipes italiennes après une saison 2025-2026 sans Ligue des champions. Pour l’AC Milan, il s’agit du premier vrai test de l’ère Ruben Amorim, arrivé cet été sur le banc rossonero.

Le match sera à suivre en direct sur DAZN en France, diffuseur des droits de la Serie A pour la saison 2026-2027.