BENIN WEB TV

Espanyol-Séville FC : match de Liga au RCDE Stadium

L’Espanyol reçoit le Séville FC au RCDE Stadium le 6 septembre 2026 à 21 heures, pour la 4e journée de Liga.

Koffi AMÈGAN
Publié le à
Football
22vues
Espanyol-Séville FC : match de Liga au RCDE Stadium
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Avant le coup d’envoi, la Liga classait le Séville FC neuvième avec six points et l’Espanyol quatorzième avec trois points. Les deux équipes avaient disputé trois matches.

Le Séville FC a annoncé le déplacement de 24 joueurs à Barcelone pour cette rencontre.

Le club andalou a indiqué que le match serait diffusé en Espagne sur DAZN, avec un accès gratuit sur inscription dans ce pays.

Articles liés

Serie A : Juventus – AC Milan, un choc entre invaincus à l’Allianz StadiumSerie A : Juventus – AC Milan, un choc entre invaincus à l’Allianz StadiumArsenal-Chelsea : heure et diffusion du derby londonienArsenal-Chelsea : heure et diffusion du derby londonienArsenal-Chelsea : un derby londonien entre deux équipes invaincuesArsenal-Chelsea : un derby londonien entre deux équipes invaincuesLiga : le FC Barcelone se déplace à ValenceLiga : le FC Barcelone se déplace à Valence

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV