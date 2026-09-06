Espanyol-Séville FC : match de Liga au RCDE Stadium
L’Espanyol reçoit le Séville FC au RCDE Stadium le 6 septembre 2026 à 21 heures, pour la 4e journée de Liga.
Koffi AMÈGANVoir tous ses articles
Publié le à
Football
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Avant le coup d’envoi, la Liga classait le Séville FC neuvième avec six points et l’Espanyol quatorzième avec trois points. Les deux équipes avaient disputé trois matches.
Le Séville FC a annoncé le déplacement de 24 joueurs à Barcelone pour cette rencontre.
Le club andalou a indiqué que le match serait diffusé en Espagne sur DAZN, avec un accès gratuit sur inscription dans ce pays.
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