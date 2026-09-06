Espanyol-Séville FC : match de Liga au RCDE Stadium

L’Espanyol reçoit le Séville FC au RCDE Stadium le 6 septembre 2026 à 21 heures, pour la 4e journée de Liga.

Avant le coup d’envoi, la Liga classait le Séville FC neuvième avec six points et l’Espanyol quatorzième avec trois points. Les deux équipes avaient disputé trois matches.

Le Séville FC a annoncé le déplacement de 24 joueurs à Barcelone pour cette rencontre.

Le club andalou a indiqué que le match serait diffusé en Espagne sur DAZN, avec un accès gratuit sur inscription dans ce pays.