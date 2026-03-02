OM 3-2 Lyon : Pierre-Emerick Aubameyang révèle le secret de sa célébration

Pierre-Emerick Aubameyang a fêté sa performance d’une manière peu commune après le succès de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (3-2) : l’attaquant gabonais a enchaîné une danse de Tecktonik sur la pelouse, immédiatement après son doublé décisif.

La chorégraphie n’était pas un simple élan de spontanéité purement émotif : l’ancien avant-centre de Dortmund, Arsenal, Chelsea et du FC Barcelone a expliqué avoir exécuté ce mouvement à la demande de son fils, qui lui avait réclamé la danse s’il marquait. Aubameyang a dit qu’il ne pouvait pas refuser et qu’il pensait que son garçon serait ravi du spectacle.

La scène a rapidement attiré l’attention des caméras et des réseaux sociaux, transformant le geste en l’un des moments les plus commentés de la rencontre pour ses partisans comme pour les internautes.

La célébration reprise en ligne et relayée par les fans

Des extraits de la célébration ont été partagés sur Twitter et autres plateformes, accompagnés de clins d’œil au caractère viral de la séquence, qualifiée de « trend » par certains observateurs. Un compte de fans a notamment relayé la vidéo captée par la chaîne Ligue 1 Plus, soulignant que l’initiative avait reçu l’aval familial.

Sur la toile, la réaction a oscillé entre amusement et approbation : pour beaucoup, voir une star internationale satisfaire une demande d’enfant ajoute une touche de tendresse au geste, tandis que d’autres ont salué la manière dont Aubameyang a su mêler performance sportive et complicité familiale.