Oluwa Kemy dénudée? La chanteuse brise enfin le silence et maudit les commanditaires

Accusée de s’être affichée nue à Paris lors d’une tournée internationale, la chanteuse Oluwa Kemy a répondu à ses détracteurs lors de son passage sur une chaine de télévision privée en décembre 2022.

Depuis la sortie de son single « Gandélè », la chanteuse béninoise Oluwa Kemy est au cœur de la polémique. Invité sur Kfé Week-end pour la promotion dudit single, Kemy est revenue sur une vieille histoire de près de 10 ans en arrière.

En effet, entre 2013 et 2014, l’interprète du titre « Evolution » a effectué une tournée internationale dans plusieurs pays dont la France. Mais avant son retour au Bénin, elle a été citée dans une affaire de nudité.

Oluwa Kemy affligée

« Ils ont même monté des images pour dire que j’étais restée nue à Paris. Ces choses m’ont vraiment démoralisée », a-t-elle rappelé. A en croire la chanteuse, ce fut la chose la plus insupportable pour elle dans sa vie car dit-elle « je ne pouvais plus me regarder dans un miroir ».

« La personne qui m’a envoyée l’image était une personne qui voulait m’aider. Franchement, il avait la bonne volonté de m’aider. C’est encore à lui qu’ils ont envoyé les images. Quand il m’a envoyé l’image, j’étais au studio, j’étais abattue, je n’ai plus chanté, je suis rentrée », a-t-elle expliqué.

Kemy maudit ses détracteurs

Interrogée sur l’auteur ou les commanditaires, Kemy répond « Oui » puis se rétracte : « bon, je ne sais pas jusqu’à présent ». Affligée par cette situation, Oluwa Kemy semble ne pas avoir oublié ce moment sombre de sa vie. C’est d’ailleurs pourquoi, elle n’a pas pu s’empêcher de maudire les auteurs.

« Mais j’ai prié contre ça, contre la personne. Je dis, un jour, ce qu’il a fait contre moi, il va en récolter mille fois l’effet que ça m’a donné parce qu’il m’a détruite. Je ne sais pas qui elle est mais la personne m’a détruite moralement et physiquement », a-t-elle insisté presqu’en larmes. Sur la même émission, la chanteuse dénonce avoir été accusée de voleuse de mari.